Hurriyet: Η Τουρκία στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα των 800 δισ. ευρώ

«Η Τουρκία στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα των 800 δισ. ευρώ» αναφέρει η τουρκική εφημερίδα Ηurriyet.

«Επικεφαλής ΕΕ για την εξωτερική πολιτική: Θα αγοράσουμε όπλα και από την Τουρκία»

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Κάγια Κάλας δήλωσε: «Θα ενισχύσουμε την αμυντική μας βιομηχανία. Μέχρι και σήμερα 60% των συστημάτων το έχουμε πάρει από τις ΗΠΑ. Έχουμε ανάγκη να ενισχύσουμε τη δική μας αμυντική βιομηχανία. Θα γίνουν αγορές από χώρες εταίρους. Και η Τουρκία ως υποψήφια χώρα είναι ένας από αυτούς τους εταίρους».

Πρακτορείο Ανατολή: «Ο Φιντάν θα θέσει θέμα παραβιάσεων δικαιωμάτων τουρκικής μουσουλμανικής μειονότητας Δυτικής Θράκης - Στον οργανισμό Ισλαμικής Διάσκεψης θα θέσει τις παραβιάσεις δικαιωμάτων του τουρκικού πληθυσμού στα Δωδεκάνησα»

«Με οικοδεσπότη τον Τ/Υπουργό Εξωτερικών Hakan Fidan, η 51η Σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη στις 21-22 Ιουνίου με θέμα «Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας σε έναν κόσμο που αλλάζει».

Ο Φιντάν αναμένεται να επαναλάβει το κάλεσμά του προς όλες τις μουσουλμανικές χώρες να υποστηρίξουν τα φυσικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και να καθιερώσουν άμεσες επαφές μαζί τους. Αναμένεται επίσης να τονίσει τη σημασία των προσπαθειών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας για την αντιμετώπιση πρακτικών που παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες της 'Τουρκικής Μουσουλμανικής μειονότητας' στη 'Δυτική Θράκη' και του 'τουρκικού πληθυσμού' στα νησιά των Δωδεκανήσων της Ελλάδας.

Σοβαρή εμπλοκή με τη Λιβύη - Υποστηρίζει πως οικόπεδα νοτίως της Κρήτης είναι δικά της

Η Λιβύη επιχειρεί να στηρίξει την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Λιβύη μιλά για παραβίαση της κυριαρχίας της, αναφέρει το πρακτορείο Ανατολή

Πηγή: skai.gr

