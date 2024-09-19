Eκλογές ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει η κωλυσιεργία με τις κάλπες ζητά η Διαμαντοπούλου

Να σταματήσει η κωλυσιεργία και να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τις κάλπες ζητά η υποψήφια για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου.

Οπως επισημαίνει σε σχετική της επιστολή προς την ΕΔΕΚΑΠ τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και η ανάγκη για ομαλή διεξαγωγή των εκλογών και απρόσκοπτη αθρόα προσέλευση στις κάλπες είναι επιτακτική.

Αναλυτικά η επιστολή:

Αγαπητή κα Πρόεδρε και μέλη της ΕΔΕΚΑΠ,σε συνέχεια προηγούμενων επιστολών και μετά από τρεις πολύωρες συνεδριάσεις της διευρυμένης ΕΔΕΚΑΠ με τους εκπροσώπους των υποψηφίων, διαπιστώνεται ότι, ενώ τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και η ανάγκη για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με γνώμονα την απρόσκοπτη και αθρόα προσέλευση των συμπολιτών μας στις κάλπες, που προβλέπεται αυξημένη είναι επιτακτική, στα πλαίσια που κατ’ επανάληψη έχουν τεθεί και αφορούν την επαύξηση των εκλογικών τμημάτων κατά τον αριθμό των tablets που έχουμε προμηθευθεί (1250 στον αριθμό), αναλωνόμαστε σε ατέρμονες συζητήσεις που αφορούν επί μέρους προτάσεις

νομαρχιακών επιτροπών, που είτε δεν έχουν ληφθεί από αντίστοιχες συνεδριάσεις αυτών είτε αποτελούν μεμονωμένες προτάσεις των γραμματέων αυτών και, σίγουρα, δεν αποτελούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία αποφάσεις διευρυμένων νομαρχιακών επιτροπών με συμμετοχή των εκπροσώπων των υποψηφίων Προέδρων, όπου, όπως και στην ΕΔΕΚΑΠ θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της ομοφωνίας.

Περαιτέρω διαπιστώνεται ότι σχεδόν το σύνολο των προτάσεων των νομαρχιακών επιτροπών δεν προτείνει και δεν προκρίνει την επαύξηση των εκλογικών τμημάτων, ώστε να διευκολυνθεί η προσέλευση των πολιτών και η διεύρυνση της εκλογικής βάσης και της επιρροής του κινήματος μας, όπως από όλους τους υποψηφίους διατυμπανίζεται ότι δήθεν είναι ο στόχος μας, παρά αντιθέτως, αποδεδειγμένα, στοχεύει να παρακωλύσει και εμποδίσει την αθρόα συμμετοχή των ενδιαφερόμενων συμπολιτών μας, ιδίως σε περιοχές, που κατά την κρίση τους, ο υποψήφιος της αρεσκείας τους δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερα ισχυρός, ώστε το κίνημα να παραμείνει ένα κλειστό και ευκόλως ελεγχόμενο κόμμα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Βόρειος Τομέας της Αθήνας, όπου σε σύνολο 14 δήμων προτάθηκε μείωση καλπών – εκλογικών τμημάτων σε 8 εξ αυτών και να παραμείνει ο ίδιος αριθμός στους υπόλοιπους πλην ενός!!!

Παράλληλα, επειδή η πλειοψηφία των εκλεγμένων μελών της ΕΔΕΚΑΠ υπεραμύνεται των όποιων προτάσεων των νομαρχιακών επιτροπών επικαλούμενη δήθεν αδυναμία στελέχωσής τους, ενώ πολύ καλά γνωρίζει ότι στη στελέχωση αυτών υποχρεωτικά θα συνδράμουν και οι υποψήφιοι Πρόεδροι, αποφεύγει ή και αρνείται η επιλογή των επιπλέον εκλογικών κέντρων και τμημάτων να γίνει με συμφωνημένα αντικειμενικά κριτήρια, που θα εκμηδενίσουν τόσο τις όποιες μεθοδεύσεις οποιουδήποτε όσο και την αποφυγή

εντάσεων, αμφισβητήσεων και αδικιών, επαναφέρουμε τα κατά την άποψη μας κριτήρια για την επαύξηση των εκλογικών τμημάτων, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών και συγκεκριμένα προτείνουμε:

1. Να μην αφαιρεθεί κανένα εκλογικό τμήμα – κάλπη από κανένα δήμο ούτε να υπάρξει δήμος χωρίς εκλογικό τμήμα σε όλη την επικράτεια.

2. Να προσαυξηθούν οι κάλπες στα εκλογικά κέντρα των πρωτευουσών των νομών κατά μια (1), όπως και όπου ο αριθμός των ψηφισάντων ανά κάλπη υπερβαίνει ή προσεγγίζει τους 500.

3. Να προστεθεί σε όλους τους δήμους της Περιφέρειας Αττικής ένα (1) εκλογικό τμήμα και να προστεθούν πέντε (5) νέα εκλογικά κέντρα σε απόλυτα κομβικά και εύκολα προσβάσιμα σημεία, συγκεκριμένα

α. Να δημιουργηθεί εκλογικό κέντρο στο Ο.Α.Κ.Α ή σε όμορο σημείο με τουλάχιστον δέκα (10) τμήματα – κάλπες για την εξυπηρέτηση του Βορείου Τομέα.

β. Να δημιουργηθούν τρία (3) νέα εκλογικά κέντρα στην Αθήνα και δη ένα (1) επί της Λ. Αλεξάνδρας, ένα (1) πλησίον ή επί της Λ. Βασ. Σοφίας και ένα (1) επί της Λ. Πατησίων ή της Λ. Αχαρνών, με τουλάχιστον πέντε (5) τμήματα – κάλπες έκαστο.

γ. Να δημιουργηθεί ένα νέο εκλογικό κέντρο στα Νότια προάστια είτε επί της Λ. Ποσειδώνος πέριξ της Γλυφάδας – Βούλας είτε επί της Λ. Βουλιαγμένης μετά το ύψος της Γλυφάδας με τουλάχιστον πέντε (5) κάλπες, όπως και νέο εκλογικό τμήμα στο Δυτικό Τομέα

4. Ως προς τη Θεσσαλονίκη να προστεθεί τουλάχιστον ένα (1) τμήμα – κάλπη σε κάθε εκλογικό κέντρο και να διατεθούν δύο (2) ακόμη Τμήματα

– Κάλπες στο χώρο της ΔΕΘ, καθώς και να προστεθεί νέο εκλογικό κέντρο στην περιοχή του Χαριλάου με τουλάχιστον τρία (3) εκλογικά τμήματα – κάλπες.

5. Να διατεθεί το σύνολο εκ των κατ’ ελάχιστον 1060 tablets – καλπών που θα περισσέψουν μετά τα ως άνω με αντίστοιχα αντικειμενικά κριτήρια στην περιφέρεια, ώστε να διευκολυνθούν οι Έλληνες πολίτες στη συμμετοχή και η νέα εποχή του κινήματος να σηματοδοτηθεί από τη μεγάλη συμμετοχή δια της εγκατάστασης πέραν των 200 νέων

εκλογικών τμημάτων στην επικράτεια και το εξωτερικό.

Επειδή πιστεύουμε ότι η εκλογή νέου προέδρου στο ΠΑΣΟΚ, είναι μια βαθιά πολιτική διαδικασία, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να στιγματιστεί από άγονες και «επί της διαδικασίας» αντιπαραθέσεις, κάνουμε έκκληση προς όλους να διαφυλάξουμε αυτό που μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει επιλέγοντας διαδικασίες που ενώνουν και δεν διαιρούν.

Με την ευχή να εκλείψουν πλέον οι προσχηματικές δικαιολογίες για την αδυναμία στελέχωσης περισσότερων τμημάτων, να υπενθυμίσουμε ότι είναι ευθύνη του κόμματος και υπό την αιγίδα του η εκλογική διαδικασία και οφείλει να τη διεκπεραιώσει άρτια, πόσω μάλλον, όταν για τη στελέχωση των εφορευτικών επιτροπών υποχρεωτικά δια εκπροσώπων τους θα συνδράμουν άπαντες οι υποψήφιοι.

