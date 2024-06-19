Βολές με αποδέκτες τους αμφισβητίες του εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη δευτερολογία του στη συνεδρίαση του πολιτικού συμβουλίου και της ΚΟ του κόμματος, κάνοντας λόγο ακόμα και για «Πόντιους Πιλάτους» σε ό,τι αφορούσε την πολιτική ατζέντα.

Ο κ. Ανδρουλάκης, μεταξύ άλλων, μίλησε για υπονόμευση του κόμματος από τους αμφισβητίες του ενώ έθεσε εκ νέου το ζήτημα των διαγραφών, χαρακτηρίζοντας «τυχοδιωκτισμό» την κριτική που του ασκείται για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, ο οποίος ευνοεί την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.

Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις και τις αιτιάσεις στελεχών του κόμματος να προσφύγει σε πρόωρες εσωκομματικές εκλογές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετέθεσε το ζήτημα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία θα προσέλθει με ενωτική πρόταση για «να βάλουμε και την πολιτική και τα πρόσωπα στην κρίση του λαού της παράταξης» όπως τόνισε.

Σημεία από τη δευτερολογία του Νίκου Ανδρουλάκη:

Όλες μου οι επιλογές ήταν αξιακές διότι έχω πολιτική αυτονομία από τα συμφέροντα. Έφτασα Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ και ευρωβουλευτής με τις δικές μου δυνάμεις και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι.

Επειδή η παράταξη έχει πονέσει πολύ από τυχοδιωκτισμούς αλλά και παιχνίδια παρασκηνίου, πρέπει να έχουμε ιστορική μνήμη και να θυμόμαστε ότι η ψυχή του ΠΑΣΟΚ έχει πολεμήσει και έχει πολεμηθεί πολλές φορές από τον καθεστωτισμό και τη γραφειοκρατία του ΠΑΣΟΚ. Όποτε νίκησε η ψυχή του ΠΑΣΟΚ με την αυτονομία, το πάθος, τις αξίες και τις ιδέες της, πήγε μπροστά. Όποτε ηττήθηκε, οι παλαιότεροι γνωρίζουν τι συνέβη.

Ήταν μια γόνιμη συζήτηση. Θα προσπαθήσω η πρόταση στην Κεντρική Επιτροπή να είναι όσο γίνεται πιο ενωτική και να καλύψει όλα όσα συζητήσαμε. Να βάλουμε και την πολιτική και τα πρόσωπα στην κρίση του λαού της παράταξης.

Για μένα η ενότητα δεν είναι μόνο λόγια, ούτε διακηρύξεις, είναι κουλτούρα. Όταν φεύγει η λέξη, είναι σφαίρα. Δε γυρνάει πίσω. Σήμερα λοιπόν, -κατά κάποιους- η άνοδος κατά 5% από τις προηγούμενες ευρωεκλογές είναι ήττα! Η άνοδος κατά 4% από τις εθνικές εκλογές του 2019 είναι ήττα!

Αναλαμβάνω την ευθύνη για τις δυσλειτουργίες αλλά όχι να γίνεται και μια καθολική απαξίωση μιας ανοιχτής περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας το κόμμα έφτιαξε ένα σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, με θεματικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αυτοί οι οποίοι σήμερα ψέγουν το πρόγραμμα, επί τέσσερις μήνες δεν έστειλαν ούτε ένα email για τον τομέα τους.

Το καταστατικό δεν είναι ασπίδα κανενός, είναι ασπίδα όλων μας. Το 2019, άνοιξε και τότε μια συζήτηση, ότι το ΠΑΣΟΚ τελείωσε. «31% ο ΣΥΡΙΖΑ και 8% εμείς, να γίνουμε τάση του ΣΥΡΙΖΑ» έλεγαν κάποιοι όπως θα θυμάστε από τη συζήτηση που έγινε εκείνη την περίοδο στην Κεντρική Επιτροπή.

Κάποιοι διαφωνήσαμε και είπαμε «ναι δεν πήγαμε καλά, αλλά όχι και να γίνουμε τάση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε δυνατότητες». Σήμερα είμαστε 2 μονάδες διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ κι ακόμη και εάν ανοίξει ένας διάλογος με τις προοδευτικές δυνάμεις, δεν θα ανοίξει με ένα ΠΑΣΟΚ χωρίς δύναμη, χωρίς τη δυνατότητα να βάλει πρωταγωνιστικά την ατζέντα του. Το επισημαίνω γιατί με την ίδια ευκολία που σήμερα καταδικάζουμε την κυβερνητική μας προοπτική, και τότε καταδικάζαμε τη δυναμική μας σε έναν ευρύτερο χώρο προοδευτικών ανακατατάξεων.

Πέντε συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αλλά κάποιοι δεν μίλησαν ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Ούτε για τα ομόφυλα, ούτε για τα πανεπιστήμια, γιατί πολύ απλά ήταν "Πόντιοι Πιλάτοι". Οι ίδιοι σήμερα έρχονται και λένε ότι δεν συνεδρίασαν τα όργανα.

Το να προσπαθείς μία εβδομάδα τώρα με κάθε τρόπο να πάρεις τον προβολέα από τον μεγάλο ηττημένο, που θα έπρεπε να απολογείται, για μένα είναι τυχοδιωκτισμός. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά εδώ σήμερα; Είναι τυχοδιωκτισμός. Ούτε δύο ώρες δεν επέτρεψαν κάποιοι να μπει προ των ευθυνών του ο Μητσοτάκης.

Διαγραφές: Έχω κάνει τόσες πολλές που τι να πω; Τι να πω; Φοβερό! Δηλαδή τι θα κάνει ένα κόμμα, εάν πάρουν δημοκρατικά απόφαση τα όργανα, και την επόμενη μέρα έχουμε πάλι τα ίδια; Πρέπει να φτάσουμε εκεί που ήμασταν πριν 15 χρόνια;

Το πολιτικό ήθος είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, όσα λέμε εδώ δημοσίως να τα πιστεύουμε μέσα μας και να θέλουμε πραγματικά να τα υπηρετήσουμε. Και όχι να θέλουμε ξαφνικά να δημιουργήσουμε μία αίσθηση πλήρους ταπείνωσης του κόσμου, ότι αποτύχαμε, και να γίνει κάτι άλλο. Να το περιγράψουμε το κάτι άλλο. Κι όχι να στήσουμε μια πασαρέλα για να έρθει το κάτι άλλο κρυπτόμενο.

Όταν είπα το 2021 αυτόνομη πορεία, ήξερα πολύ καλά τις δυσκολίες. Ήξερα πολύ καλά ότι υπάρχει η πιθανότητα η Νέα Δημοκρατία να μην είναι αυτοδύναμη. Όπως γνωρίζω και πολύ καλά πόσοι από εσάς μου λέγατε σε όλες τις ομιλίες: «βάλε ότι δεν θα αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη». Όλες οι επιλογές είχαν ρίσκο. Αυτό που είπα το 2021, αυτό υπηρέτησα μέχρι σήμερα. Έκανα λάθη; Έκανα λάθη σας το είπα. Αλλά αυτό υπηρέτησα, την ανανέωση, την πολιτική αυτονομία και την ενότητα. Και η ενότητα για μένα δεν είναι θεωρητική συζήτηση, είναι διαφάνεια και αξιοκρατικές επιλογές.

Πηγή: skai.gr

