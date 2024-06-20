Κ. Κυρανάκης: «Πολλή διοικητική δουλειά θα μπορεί να γίνεται χάρη στο ΑΙ σε πολύ λίγο χρόνο»

Στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για το Κτηματολόγιο αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο πλαίσιο του ATHENS RIVIERA FORUM 2024 με θέμα «Ο οδικός χάρτης του παγκόσμιου ψηφιακού μετασχηματισμού: Μετατρέποντας το όραμα σε πραγματικότητα» κάνοντας λόγο για ένα σύστημα ΑΙ το οποίο διαβάζει σε φυσική γλώσσα τα συμβόλαια. Όπως ανέφερε «δοκιμάζουμε πιλοτικά κάποια προγράμματα και μεσοπρόθεσμα σκοπός μας είναι να διευρύνουμε τις προοπτικές. Πολλή διοικητική δουλειά σε όλες τις υπηρεσίες και επίπεδα του κράτους θα μπορεί να γίνεται χάρη στο ΑΙ σε πολύ λίγο χρόνο» τόνισε ο κ. Κυρανάκης και έκανε λόγο για καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, για επανεκπαίδευσή τους.

Παράλληλα, υπογράμμισε μάλιστα ότι «είναι το πρώτο καλοκαίρι στην Ελλάδα που θα εντοπίζουμε πυρκαγιές νωρίς χάρη στην εφαρμογή συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης αν και είναι σε πιλοτικό στάδιο αλλά θα δούμε πώς θα αποδώσει». Για τον τομέα της υγείας, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στην συνεργασία του δημόσιου νοσοκομείου Αγ. Σάββας με το ΜΙΤ, πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης σχετικά με ένα την δοκιμή αλγόριθμου για την πρόβλεψη περιπτώσεων καρκίνου.

Από την πλευρά του ο Βρετανός Paul Scully, MP and Former Minister for Tech and the Digital Economy, έχουν αλλάξει τα πάντα, η καθημερινότητά μας από τις συναλλαγές μας, την μεταβίβαση χρημάτων, το Χρηματιστήριο μέχρι τις αγορές μας. «Τα δεδομένα έχουν αλλάξει και την δική μας ζωή αλλά και των κυβερνήσεων», ενώ επεσήμανε ότι «πρέπει να είμαστε έτοιμοι να χτίσουμε πάνω σε περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες».

Με την σειρά της η Γιάννα Ανδροπούλου, General Manager, Microsoft Greece, Cyprus & Malta τόνισε ότι «βλέπουμε μια έκρηξη σε όλους τους τομείς, οι εταιρίες που ήδη χρησιμοποιούν το ΑΙ λένε ότι θέλουν να συνεχίσουν να το κάνουν αυτό και σε άλλα επίπεδα ακριβώς επειδή αυξάνονται οι δυνατότητες τους αλλά και η παραγωγικότητά τους», ενώ πρόσθεσε ότι «είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο και τα άτομα με τις κατάλληλες δεξιότητες».

Και ο Κυριάκος Σαμπατάκης, Country Managing Director, Accenture Greece αναφέρθηκε στα εργαλεία της ΑΙ που μπορεί να εφαρμοστούν σε πολλούς τομείς. Σε σχετική μελέτη που πραγματοποίησε η εταιρεία του διαπιστώθηκε ότι η ελληνική οικονομία είναι ακόμη αργή όσον αφορά στην απορρόφηση της τεχνολογίας ωστόσο μετά τον covid διαπιστώθηκε επιτάχυνση και «τώρα τα πράγματα βρίσκονται στην σωστή ανοδική τους κατεύθυνση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

