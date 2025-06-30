Ολοκληρώθηκε η τελετή παράδοσης-παραλαβής στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μεταξύ του Μάκη Βορίδη και του νέου υπουργού Θάνου Πλεύρη, μετά την παραίτηση του κ. Βορίδη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλαμβάνοντας τα νέα του καθήκοντα, ο κ. Πλεύρης τόνισε: «Θα συνεχίσουμε στις εντολές που έχουμε πάρει με τον πρωθυπουργό και μια πολιτική που η χώρα ήθελε να ακολουθήσει από το 2019, αλλά τότε η Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη, να πιστεύουμε σε μια αυστηρή, σκληρή, δίκαια μεταναστευτική πολιτική. Είχα την τύχη στη Βουλή να δω την παρουσίαση των βασικών αρχών του νομοσχεδίου στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Βορίδης και πράγματι αυτό συμπυκνώνεται στο γεγονός ότι όποιος έρχεται εδώ πέρα και δεν είναι δικαιούχος ασύλου, οι επιλογές του είναι είτε να επιστρέψει στη χώρα του ή να πάει στη φυλακή. Πρέπει να είμαστε λίγο σαφείς στην εξής κατεύθυνση: μια λογική που θεωρούν πολλοί ότι το υπουργείο Μετανάστευσης, επειδή ακριβώς δεν μπορεί να ελέγξει τις ροές, υπό την έννοια ότι δεν έχει το Λιμενικό ή δεν μπορεί να έχει άλλα θέματα τα οποία άπτονται της αποτροπής, ότι λειτουργεί λίγο πολύ ως μια διαδικασία ξενοδοχειακή γι' αυτούς οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα με παράνομο τρόπο, είναι μια λογική η οποία σιγά σιγά τελειώνει στην Ευρώπη και σιγά σιγά γίνεται πλήρως αντιληπτό ότι οι δικαιούχοι θα είναι αυτοί που μπορούν να έχουν άσυλο. Μια βασική μας αρχή για να πετύχουμε αυτό, είναι και η ενίσχυση της νόμιμης μετανάστευσης. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες για να μπορούν να έρχονται εδώ πέρα άνθρωποι που θέλουν να εργαστούν. Αυτούς όμως που εμείς θέλουμε και αυτούς τους οποίους επιλέγουμε και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να είμαστε όμηροι λαθροδιακινητών και να μας έρχεται εδώ πέρα μία κατάσταση την οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε σε μία κακώς εννοούμενη διαδικασία του ανθρωπισμού. Δηλαδή, εγώ που μπαίνω μέσα δεν με νοιάζουν οι νόμοι, νομίζω ότι θα κάνω ό,τι θέλω γιατί απλά ήρθα στη χώρα μου. Συνεπώς, στο βαθμό των εντολών των οποίων έχω πάρει, αλλά και της συνέχισης, το έργο που έχει γίνει, η βασική προτεραιότητα του υπουργείου μπορεί να συμπυκνωθεί στις αρχές: επιστροφές, πάταξη της λαθρομετανάστευσης».

Ο κ. Βορίδης ευχαρίστησε το προσωπικό του υπουργείου και έκανε έναν σύντομο απολογισμό του έργου που έγινε από την ανάληψη των καθηκόντων του, τονίζοντας ότι το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ένα υπουργείο το οποίο διαχειρίζεται σύνθετα και περιφερειακά ζητήματα.

«Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα δεν είχαμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε πολλά αλλά η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα που ανέκυψε με το Συμβούλιο της Επικρατείας και την ακύρωση της κοινής υπουργικής αποφάσεως για το θέμα της ασφαλούς χώρας, το οποίο επηρεάζει πολύ τα θέματα του ασύλου. Έτσι, μετά την ακύρωση αυτή της αποφάσεως εκδόθηκε η καινούργια απόφαση που θεωρώ ότι είναι αιτιολογημένη και ότι θεωρώ ότι θα την κερδίσουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας», είπε ο κ. Βορίδης αναφερόμενος και στο σχέδιο νόμου για την παράνομη μετανάστευση το οποίο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το επόμενο διάστημα, ενώ ανάφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και ακόμα ένα νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση. Ο κ. Βορίδης μίλησε ακόμα και για τις αυξημένες ροές στην Κρήτη, επισημαίνοντας ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για το ζήτημα, ενώ αναφέρθηκε και στο έργο που πρέπει να γίνει στο υπουργείο το επόμενο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

