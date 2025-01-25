Με την τήρηση ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου ξεκίνησε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος στην αρχή της ομιλίας του ανέφερε: «Ξεκινώντας θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου για την εκδημία του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, Αναστασίου. Ο Αναστάσιος υπήρξε εξέχουσα προσωπικότητα με πλούσιο ακαδημαϊκό έργο και παγκόσμια ακτινοβολία, πρωτοπόρος στον τομέα της Ιεραποστολής και της Ειρήνης, με γιγάντιο κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο στην Αλβανία, στήριγμα για τον Ελληνισμό.

Και το έργο του πρέπει να έχει συνέχεια. Και οφείλουμε να θυμίσουμε ότι στις κρίσιμες στιγμές των γεγονότων του Πολυτεχνείου, στάθηκε στο πλευρό των αγωνιζόμενων φοιτητών και των φυλακισμένων και βασανισθέντων του ΕΑΤ-ΕΣΑ, υπερασπιζόμενος τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

