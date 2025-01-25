Αρκετά ήταν τα στιγμιότυπα που καταγράφηκαν στη σημερινή, ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής και την ονομαστική φανερή ψηφοφορία, για την εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών ήταν η κατάληψη των κοινοβουλευτικών εδράνων, από πολύ νωρίς, από τους βουλευτές της ΝΔ, η είσοδος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που ήταν ο πρώτος από τους πολιτικούς αρχηγούς που μπήκε στην αίθουσα, αλλά και η ταυτόχρονη αποχώρηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη με τους ανεξάρτητους βουλευτές Πέτρο Παππά και Ράνια Θρασκιά μετά το τέλος της ψηφοφορίας.

Ειδικότερα:

Τόσο στους διαδρόμους της Βουλής όσο και στα θεωρεία, αντίθετα από άλλες ειδικές συνεδριάσεις, σήμερα επικρατούσε ηρεμία. Ελάχιστοι ήταν οι επισκέπτες που ήρθαν για να παρακολουθήσουν την ψηφοφορία για τους τέσσερις υποψήφιους για το αξίωμα του προέδρου της Δημοκρατίας.

Αντίθετα, ζωηρή ήταν η παρουσία των βουλευτών της ΝΔ που είχαν γεμίσει από πολύ νωρίς τα κοινοβουλευτικά έδρανα. Πρώτος από του πολιτικούς αρχηγούς μπήκε στην αίθουσα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως και οι υπουργοί, Ανάπτυξης, Τάκης Θεωδορικάκος, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, ενώ ακολούθησαν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας, Κωστής Χατζηδάκης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, που ήταν και οι μόνοι οι οποίοι συνόδευαν τον πρωθυπουργό στα υπουργικά έδρανα.

Στα τελευταία έδρανα επέλεξε να καθίσει η ανεξάρτητη βουλευτής Ράνια Θρασκιά, δίπλα στον επίσης ανεξάρτητο βουλευτή, Αλέξανδρο Αυλωνίτη -που πρόσκειται στο «Κίνημα Δημοκρατίας»-, χωρίς όμως να ανταλλάξουν ούτε μία κουβέντα σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης.

Αντίθετα, η κ. Θρασκιά συνομίλησε αρκετές φορές με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη - που καθόταν ακριβώς μπροστά της - τόσο πριν ψηφίσει όσο και μετά οπότε δήλωσε ότι υπερψηφίζει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και την υποψηφιότητα του Τάσου Γιαννίτση.

Τα πίσω έδρανα επέλεξαν επίσης ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, έχοντας δίπλα του τον βουλευτή της ΝΔ, Μίλτο Χρυσομάλλη, οι ανεξάρτητοι βουλευτές, Αθηνά Λινού, Γιάννης Σαρακιώτης, Πέτρος Παππάς και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας επέλεξε τα μεσαία έδρανα έχοντας δίπλα του τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, δείχνοντας να ακούει με ενδιαφέρον τα όσα του έλεγε για αρκετή ώρα ο τελευταίος.

Στις 11:03 ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανέβηκε στην έδρα τη Ολομέλειας και στις 11:07 άνοιξε τη συνεδρίαση, με αναφορά στον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου και τήρηση ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του, στις 11:09 κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας η οποία ολοκληρώθηκε στις 11:55 και στις 12:04 ανακοίνωσε τα αποτελέσματα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος μπήκε στην αίθουσα στις 11:10 π.μ. και αφού είχε ήδη κηρύξει την έναρξη της ψηφοφορίας ο πρόεδρος της Βουλής.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Πέτρος Παππάς που επίσης υπερψήφισε την υποψηφιότητα του Τάσου Γιαννίτση, πλησίασε και αγκαλιάστηκε θερμά με τη Ράνια Θρασκιά ενώ μόλις είδε να περνάει δίπλα του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και να του απλώνει το χέρι, έσπευσε να ανταποκριθεί με χαμόγελο. Πίσω του ακολούθησε και η κ. Θρασκιά και μαζί και οι τρεις βγήκαν από την αίθουσα της Ολομέλειας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

