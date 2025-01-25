Φάμελλος: Το καθεστώς Μητσοτάκη δεν είναι το τέλος της ιστορίας

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας εξέφρασε εκ νέου από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος, αποτιμώντας ως θετική την ψήφο της Νέας Αριστεράς υπέρ της Λούκας Κατσέλη που κατάφερε να πάρει προβάδισμα από τον Τάσο Γιαννίτση, πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

«Καταθέτουμε ξανά από το βήμα της Κεντρικής μας Επιτροπή την πρόταση και στο ΠΑΣΟΚ και γενικότερα στους προοδευτικούς βουλευτές να στείλουμε στις επόμενες ψηφοφορίες το μήνυμα της προοδευτικής αντεπίθεσης στον κο Μητσοτάκη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνοντας του προσκλητήριο προς την Χαριλάου Τρικούπη, αφήνοντας πάντως αιχμές για την στάση της. «Το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη εγκλωβίστηκε, περιμένοντας στον προθάλαμο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανέμενε μέχρι την τελευταία στιγμή την πρόταση της ΝΔ και παρότι χαρακτήρισε την υποψηφιότητα της κυρίας Λούκας Κατσέλη ως προοδευτική, τελικά κατέθεσε μια στενά κομματική υποψηφιότητα», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «χωρίζει αντί να ενώνει».

Με αφορμή πάντως την επέτειο 10 χρόνων από την «πρώτη φορά Αριστερά» ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στα έργα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως «απέναντι στην τεράστια προσπάθεια διαστρέβλωσης της αλήθειας, ψεύδους και διαβολής, στεκόμαστε υπερήφανοι για την κυβέρνηση του 2015 - 2019». «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σπορά της τύχης», ξεκαθάρισε ο ίδιος, υπογραμμίζοντας πως «η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, του 2015-19, μπορεί να ήταν η πρώτη αριστερή κυβέρνηση, αλλά δεν θα είναι η τελευταία, στεκόμαστε υπερήφανοι για την κυβέρνηση». Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον της Κουμουνδούρου, ο Σωκράτης Φάμελλος έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας, μιλώντας για μία νέα διεύρυνση του κόμματος, απευθύνοντας έκκληση προς τους προοδευτικούς πολίτες και στελέχη που έχουν αποστασιοποηθεί να επιστρέψουν, τονίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση.

Η παρακαταθήκη της κυβέρνησης του 2015 - 2019 είναι πηγή έμπνευσης, ενέργειας, δύναμης για κάθε προοδευτικό άνθρωπο που δεν πιστεύει -και δεν θέλει να πιστέψει- ότι το καθεστώς. Μητσοτάκη είναι το τέλος της ιστορίας.



Είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι η Αριστερά, ακόμα και στις πιο… pic.twitter.com/A5yBIIh5uF — Socratis Famellos (@SFamellos) January 25, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.