«Ο κ. Κασσελάκης έχει κάθε δικαίωμα να ζητάει να ενημερώνεται αρμοδίως και να ασκεί κριτική, αυτό είναι κομμάτι της δημοκρατίας μας. Όμως, το να πουλάει παραμύθια με δράκους, ότι τάχα πετούσαν τρία εναέρια πάνω από το Βαρνάβα την ώρα που ήταν στο ΕΣΚΕΔΙΚ, δεν είναι αποδεκτό. Του έδωσε η Πυροσβεστική εγγράφως όλα τα στοιχεία με τα εναέρια». επισήμανε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «OPEN», απαντώντας στην κριτική του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη διαχείριση της φωτιάς στον Βαρνάβα.

Επιπλέον ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι «είδαμε αυτές τις ημέρες ειδικούς ή μη , να σχολιάζουν για τις φωτιές και να δίνουν οδηγίες. Είναι άλλο πράγμα η τεκμηριωμένη κριτική και η ανάλυση των ειδικών και άλλο ο καθένας να φωνάζει στην ηγεσία της πυροσβεστικής "δεξιότερα Κουροπάτκιν". "Δεξιότερα Κουροπάτκιν" δεν υπάρχει προς τους αξιωματικούς και τα στελέχη που φέτος επιχειρησιακά αντιμετώπισαν επιτυχώς 3.500 πυρκαγιές».

Πιο συγκεκριμένα για τη διαχείριση των πυρκαγιών δήλωσε ότι «όπως είπε ο πρωθυπουργός, μόνιμα θα προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε και να γινόμαστε πιο ισχυροί για να προστατεύουμε τους συμπολίτες μας. Αυτή είναι η προτεραιότητα που έθεσα κι εγώ εξαρχής: Η προστασία των συμπολιτών μας. Από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο, της πυρκαγιάς, έτσι όπως ξεκίνησε, μπήκε μέσα σε μία αστική περιοχή, στην κοινότητα του Βαρνάβα. Και εκεί δώσαμε μάχη σπίτι-σπίτι. Και αφήσαμε, στην πορεία της πυρκαγιάς 20-30 πυροσβεστικά εκεί. Το ίδιο και στους άλλους 20 οικισμούς μέχρι η φωτιά να φτάσει στην Πεντέλη».

Επισήμανε, δε, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το πυροσβεστικό σώμα, καθώς η μορφολογία αυτής της περιοχής χαρακτηρίζεται από φαράγγια, βουνά και οικισμούς που είναι χτισμένοι μέσα στο δάσος.

«Εξήγησε και ο κύριος Λέκκας ότι λόγω της στήλης καπνού η οποία δημιουργήθηκε στο μέτωπο της πυρκαγιάς, τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν και αναγκαστικά χτυπούσαν τη φωτιά δεξιά και αριστερά,. ενώ οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες, σε κάθε οικισμό. Παρότι φυσούσε βοριάς πολλές φορές η φωτιά πήγαινε κόντρα. Γιατί; Γιατί δημιουργείται και μικροκλίμα μέσα στα φαράγγια και στα βουνά και η φωτιά έχει τις δικές της βουλές τοπικά στο σημείο εκείνο στο οποίο επιχειρούσαν οι πυροσβέστες» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Σχετικά με την αποκατάσταση των σπιτιών που έχουν καεί ή έχουν υποστεί ζημιές δήλωσε:

«Αύριο το απόγευμα στην Πεντέλη θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα βήματα τα οποία θα γίνουν από εδώ και πέρα. Ξαναμίλησα και χθες με τον αρμόδιο υφυπουργό τον κ. Χρήστο Τριαντόπουλο. Θέλω να πω ότι για αυτά τα σπίτια- τα οποία πρέπει να κατεδαφιστούν και να ξαναχτιστούν ή να επισκευαστούν- ήδη αν δεν έχει ολοκληρωθεί, ολοκληρώνεται και στα τελευταία από τους μηχανικούς η ανάλογη μελέτη. Και θα αποζημιωθούν, επαναλαμβάνω, στο 80% από το ελληνικό κράτος και άλλο ένα 20% με άτοκο δάνειο. Όλα αυτά θα γίνουν στις επόμενες δέκα μέρες».

Όσον αφορά την πρόοδο στο εξοπλιστικό πρόγραμμα πολιτικής προστασίας ΑΙΓΙΣ τόνισε:

«Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να προχωρήσουμε με το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ. Το ΑΙΓΙΣ δεν υπήρχε στη χώρα, όπως δεν υπήρχε και το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ήταν ένα όραμα και μια φιλοδοξία -μέσα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε με την κλιματική κρίση τα τελευταία χρόνια- του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ξεκίνησε να το υλοποιεί. Έχουν συμβασιοποιηθεί 1.100 οχήματα της πυροσβεστικής. Ποτέ στην ιστορία της χώρας δεν έχουν παρθεί τόσα οχήματα όλων των τύπων για το πυροσβεστικό σώμα».

Αναφερθείς στην προμήθεια των νέων αεροσκαφών Canadair ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε:

«Παίρνουμε από την Καναδική εταιρεία 7 Canadair. Από το 2026 θα αρχίσουμε να τα παραλαμβάνουμε και το σύνολο τους θα το έχουμε πάρει το 2030. Σε αυτά θα προστεθούν 10 μεσαίου τύπου ελικόπτερα, μετεωρολογικοί σταθμοί, ραντάρ, τεχνητή νοημοσύνη, 100 drones και 32 τράκτορες».

Σχετικά με πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες λόγω κεραυνικής δραστηριότητας ο κ. Κικίλιας είπε ότι εκδηλώθηκαν πάρα πολλές πυρκαγιές και σε πολύ υψηλά υψόμετρα. Αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες ο υπουργός επισήμανε ότι για αύριο και για μεθαύριο θα αντιμετωπίσουν την εξής διπλή δυσκολία:

«Από τη μία να σβήνουμε τις πυρκαγιές από τους κεραυνούς σε δύσκολες περιοχές και σε πολύ μεγάλα υψόμετρα και από την άλλη αν όντως πέσουν 30 ή 40 mm νερού όπως λένε, να δούμε αν θα είναι σε μορφή μπουρινιού και τι πρέπει να κάνουμε για τα πλημμυρικά φαινόμενα», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

