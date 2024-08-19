Βίντεο από τη στιγμή της ρίψης νερού από ελικόπτερο στη φωτιά στο Μαρούσι εντός αστικού ιστού η οποία τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, δόθηκε στη δημοσιότητα.

«Πυρκαγιά πριν από λίγο σε ρέμα με καλαμιές στο Μαρούσι, εντός αστικού ιστού. Ελικόπτερο που έκανε έμφορτη περιπολία έκανε ρίψη σε μόλις 4 λεπτά από τη στιγμή της έναρξης και με τη συνδρομή και επίγειων δυνάμεων, η επικίνδυνη φωτιά ελέγχθηκε σε 17 λεπτά», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής Βασίλης Κικίλιας.

#Πυρκαγιά πριν από λίγο σε ρέμα με καλαμιές στο Μαρούσι, εντός αστικού ιστού. Ελικόπτερο που έκανε έμφορτη περιπολία έκανε ρίψη σε μόλις 4 λεπτά από τη στιγμή της έναρξης και με τη συνδρομή και επίγειων δυνάμεων, η επικίνδυνη #φωτιά ελέγχθηκε σε 17 λεπτά.@pyrosvestiki… pic.twitter.com/Hc7PuJu7rY — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) August 19, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.