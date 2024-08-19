Λογαριασμός
Βίντεο από τη στιγμή της ρίψης νερού από ελικόπτερο στη φωτιά στο Μαρούσι εντός αστικού ιστού

«Η επικίνδυνη φωτιά ελέγχθηκε σε 17 λεπτά», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, Βασίλης Κικίλιας

Φωτιά στο Μαρούσι

Βίντεο από τη στιγμή της ρίψης νερού από ελικόπτερο στη φωτιά στο Μαρούσι εντός αστικού ιστού η οποία τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, δόθηκε στη δημοσιότητα.

«Πυρκαγιά πριν από λίγο σε ρέμα με καλαμιές στο Μαρούσι, εντός αστικού ιστού. Ελικόπτερο που έκανε έμφορτη περιπολία έκανε ρίψη σε μόλις 4 λεπτά από τη στιγμή της έναρξης και με τη συνδρομή και επίγειων δυνάμεων, η επικίνδυνη φωτιά ελέγχθηκε σε 17 λεπτά», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής Βασίλης Κικίλιας.

