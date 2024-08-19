«Για όλες τις αστήρικτες αιτιάσεις και τα χονδροειδή ψέματα του κ. Κασσελάκη έχουμε απαντήσει με αναλυτικά στοιχεία και συγκεκριμένες πράξεις» τόνισαν κυβερνητικές πηγές απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη, τον οποίο χαρακτήρισαν «περιφερόμενο influencer» κάνοντας λόγο για «κατήφορο χυδαιότητας».

Οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι «κάθε χρόνο εστιάζουμε τις προσπάθειές μας για να βελτιώνουμε το σύστημα πολιτικής προστασίας και πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμα ώστε να αντιμετωπίσουμε τις ολοένα και πιο δύσκολες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής» και προσέθεσαν ότι γι αυτό άλλωστε «έχουμε αυξήσει όσο ποτέ άλλοτε τον αριθμό των πυροσβεστών και των εναέριων μέσων πυρόσβεσης ενώ η προσπάθειά μας συνεχίζεται βάσει ολοκληρωμένων πολιτικών για ένα σύγχρονο σύστημα πολιτικής προστασίας».

Και οι κυβερνητικές πηγές κατέληξαν υπογραμμίζοντας:

«Ένα είναι σίγουρο, το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι έναν περιφερόμενο influencer που φτάνει στο σημείο να στοχοποιεί επιστήμονες, δημοσιογράφους και στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος λασπολογώντας τους ότι «τα παίρνουν» επειδή δεν του αρέσουν αυτά που αναφέρουν. Σε αυτό τον κατήφορο χυδαιότητας θα τον αφήσουμε μόνο του».

«Πυρά» Κασσελάκη στην κυβέρνηση: «Σε 5 χρόνια έχουν καεί οι περισσότερες εκτάσεις στην ιστορία της χώρας»

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με βίντεο που δημοσίευσε στα social media, αναφορικά με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

«Για την Πολιτική Προστασία και την Kλιματική Κρίση, από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν διατεθεί στην Ελλάδα πάνω από 550 εκατ. ευρώ. Πόσα έχουν απορροφηθεί; Το 1%. Έχουμε την κυβέρνηση του 1%!», επεσήμανε αρχικά ο κ. Κασσελάκης, προσθέτοντας πως «σε 5 χρόνια έχουν καεί οι περισσότερες εκτάσεις στην ιστορία της χώρας».

«Όμως ό,τι δεν έδωσε η κυβέρνηση για πυρασφάλεια, το έδωσε για προπαγάνδα», κατέληξε.

Για την Πολιτική Προστασία και την Kλιματική Κρίση, από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν διατεθεί στην Ελλάδα πάνω από 550 εκατ. ευρώ.

Πόσα έχουν απορροφηθεί; Το 1%. Έχουμε την κυβέρνηση του 1%!

1% αποτελεσματικότητα.



Σε 5 χρόνια έχουν καεί οι περισσότερες εκτάσεις στην ιστορία της… pic.twitter.com/YGffKYe5dC — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 19, 2024

Οργισμένη απάντηση Κικίλια σε Κασσελάκη: «Να μην πουλάει παραμύθια με δράκους σε βάρος της Πυροσβεστικής»

«Ο κ. Κασσελάκης έχει κάθε δικαίωμα να ζητάει να ενημερώνεται αρμοδίως και να ασκεί κριτική, αυτό είναι κομμάτι της δημοκρατίας μας. Όμως, το να πουλάει παραμύθια με δράκους, ότι τάχα πετούσαν τρία εναέρια πάνω από το Βαρνάβα την ώρα που ήταν στο ΕΣΚΕΔΙΚ, δεν είναι αποδεκτό. Του έδωσε η Πυροσβεστική εγγράφως όλα τα στοιχεία με τα εναέρια». επισήμανε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «OPEN», απαντώντας στην κριτική του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη διαχείριση της φωτιάς στον Βαρνάβα.

Επιπλέον ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι «είδαμε αυτές τις ημέρες ειδικούς ή μη , να σχολιάζουν για τις φωτιές και να δίνουν οδηγίες. Είναι άλλο πράγμα η τεκμηριωμένη κριτική και η ανάλυση των ειδικών και άλλο ο καθένας να φωνάζει στην ηγεσία της πυροσβεστικής "δεξιότερα Κουροπάτκιν". "Δεξιότερα Κουροπάτκιν" δεν υπάρχει προς τους αξιωματικούς και τα στελέχη που φέτος επιχειρησιακά αντιμετώπισαν επιτυχώς 3.500 πυρκαγιές».



Πιο συγκεκριμένα για τη διαχείριση των πυρκαγιών δήλωσε ότι «όπως είπε ο πρωθυπουργός, μόνιμα θα προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε και να γινόμαστε πιο ισχυροί για να προστατεύουμε τους συμπολίτες μας. Αυτή είναι η προτεραιότητα που έθεσα κι εγώ εξαρχής: Η προστασία των συμπολιτών μας. Από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο, της πυρκαγιάς, έτσι όπως ξεκίνησε, μπήκε μέσα σε μία αστική περιοχή, στην κοινότητα του Βαρνάβα. Και εκεί δώσαμε μάχη σπίτι-σπίτι. Και αφήσαμε, στην πορεία της πυρκαγιάς 20-30 πυροσβεστικά εκεί. Το ίδιο και στους άλλους 20 οικισμούς μέχρι η φωτιά να φτάσει στην Πεντέλη».

Επισήμανε, δε, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το πυροσβεστικό σώμα, καθώς η μορφολογία αυτής της περιοχής χαρακτηρίζεται από φαράγγια, βουνά και οικισμούς που είναι χτισμένοι μέσα στο δάσος.

«Εξήγησε και ο κύριος Λέκκας ότι λόγω της στήλης καπνού η οποία δημιουργήθηκε στο μέτωπο της πυρκαγιάς, τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν και αναγκαστικά χτυπούσαν τη φωτιά δεξιά και αριστερά,. ενώ οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες, σε κάθε οικισμό. Παρότι φυσούσε βοριάς πολλές φορές η φωτιά πήγαινε κόντρα. Γιατί; Γιατί δημιουργείται και μικροκλίμα μέσα στα φαράγγια και στα βουνά και η φωτιά έχει τις δικές της βουλές τοπικά στο σημείο εκείνο στο οποίο επιχειρούσαν οι πυροσβέστες» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Σχετικά με την αποκατάσταση των σπιτιών που έχουν καεί ή έχουν υποστεί ζημιές δήλωσε:

«Αύριο το απόγευμα στην Πεντέλη θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα βήματα τα οποία θα γίνουν από εδώ και πέρα. Ξαναμίλησα και χθες με τον αρμόδιο υφυπουργό τον κ. Χρήστο Τριαντόπουλο. Θέλω να πω ότι για αυτά τα σπίτια- τα οποία πρέπει να κατεδαφιστούν και να ξαναχτιστούν ή να επισκευαστούν- ήδη αν δεν έχει ολοκληρωθεί, ολοκληρώνεται και στα τελευταία από τους μηχανικούς η ανάλογη μελέτη. Και θα αποζημιωθούν, επαναλαμβάνω, στο 80% από το ελληνικό κράτος και άλλο ένα 20% με άτοκο δάνειο. Όλα αυτά θα γίνουν στις επόμενες δέκα μέρες».

Όσον αφορά την πρόοδο στο εξοπλιστικό πρόγραμμα πολιτικής προστασίας ΑΙΓΙΣ τόνισε:

«Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να προχωρήσουμε με το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ. Το ΑΙΓΙΣ δεν υπήρχε στη χώρα, όπως δεν υπήρχε και το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ήταν ένα όραμα και μια φιλοδοξία -μέσα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε με την κλιματική κρίση τα τελευταία χρόνια- του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ξεκίνησε να το υλοποιεί. Έχουν συμβασιοποιηθεί 1.100 οχήματα της πυροσβεστικής. Ποτέ στην ιστορία της χώρας δεν έχουν παρθεί τόσα οχήματα όλων των τύπων για το πυροσβεστικό σώμα».

Αναφερθείς στην προμήθεια των νέων αεροσκαφών Canadair ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε:

«Παίρνουμε από την Καναδική εταιρεία 7 Canadair. Από το 2026 θα αρχίσουμε να τα παραλαμβάνουμε και το σύνολο τους θα το έχουμε πάρει το 2030. Σε αυτά θα προστεθούν 10 μεσαίου τύπου ελικόπτερα, μετεωρολογικοί σταθμοί, ραντάρ, τεχνητή νοημοσύνη, 100 drones και 32 τράκτορες».

Σχετικά με πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες λόγω κεραυνικής δραστηριότητας ο κ. Κικίλιας είπε ότι εκδηλώθηκαν πάρα πολλές πυρκαγιές και σε πολύ υψηλά υψόμετρα. Αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες ο υπουργός επισήμανε ότι για αύριο και για μεθαύριο θα αντιμετωπίσουν την εξής διπλή δυσκολία:

«Από τη μία να σβήνουμε τις πυρκαγιές από τους κεραυνούς σε δύσκολες περιοχές και σε πολύ μεγάλα υψόμετρα και από την άλλη αν όντως πέσουν 30 ή 40 mm νερού όπως λένε, να δούμε αν θα είναι σε μορφή μπουρινιού και τι πρέπει να κάνουμε για τα πλημμυρικά φαινόμενα», σημείωσε.

«Ο κ. Κικίλιας να αφήσει τα παραμύθια, είναι απέναντι και όχι δίπλα στους πυροσβέστες» η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ

Για «κυβέρνηση αλαζόνων» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του με την οποία ασκεί κριτική στον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι ο κ. Κικίλιας «δεν έδωσε εξηγήσεις για το μέγεθος της καταστροφής που επέτρεψε να συμβεί στην Αττική» και προσθέτει:

«Είναι συγκεκριμένα τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει ο κ. Κικίλιας αν θέλει να ασκήσει τον θεσμικό του ρόλο- και επειδή έδειξε να… ειδικεύεται στα "παραμύθια", επαναλαμβάνουμε τα αιτήματα που έχουμε θέσει και στα οποία οφείλει να ανταποκριθεί.

1. Ζητούμε από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ/ΠΣ) να δώσει τα τηλεματικά δεδομένα όλων των εναερίων μέσων που επιχείρησαν στην Αττική από την Κυριακή 11 Αυγούστου μέχρι και σήμερα.

2. Ζητούμε αντίγραφο του Πληροφοριακού Συστήματος "Engage" σχετικά με τα εναέρια και επίγεια μέσα.

3. Ζητούμε να μας χορηγηθεί αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της 12ης Αυγούστου».

Σημειώνει ακόμη σκωπτικά: «Να τον ενημερώσουμε πως το ΕΣΚΕΔΙΚ (Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων) δεν είναι ιδιωτικό χωράφι του υπουργού και τα στοιχεία του δεν είναι πληροφορίες προς εκλεκτική αξιοποίηση. Έχει υποχρέωση να ενημερώνει επίσημα, θεσμικά, άμεσα και πλήρως τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκειμένου να ασκείται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, από τον οποίο για κακή του τύχη δεν θα γλιτώσει».

Καλεί, δε, τον υπουργό «να αφήσει τις απίθανες δικαιολογίες: "έφταιγαν οι άνεμοι, το μικροκλίμα στα φαράγγια, οι οικισμοί που βρίσκονται σε δασικές περιοχές" και να ανταποκριθεί έστω κι αργά στις απαιτήσεις του θεσμικού του ρόλου».

Κλείνοντας εν είδη υστερόγραφου αναφέρει: «Το να εξισώνει τον εαυτό του με τους πυροσβέστες που παλεύουν με τις φωτιές, ενώ το υπουργείο τούς αφήνει 16 ώρες χωρίς νερό, είναι τουλάχιστον χυδαίο! Έχει αποδείξει πως βρίσκεται απέναντι τους κι όχι δίπλα τους».

Εξάλλου, σε νεότερη ανακοίνωσή της, η Κουμουνδούρου σημειώνει απαντώντας στις κυβερνητικές πηγές: «ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ο Β. Κικίλιας είναι ακόμη υπουργός, όταν στη βάση του δικού του σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, μια δασική πυρκαγιά έλαβε τεράστιες διστάσεις και έπληξε αστικές περιοχές μέσα στην Αττική.

Καμία ουσιαστική απάντηση δεν έχει δώσει η κυβέρνηση της ΝΔ στην αξιωματική αντιπολίτευση σχετικά με τις πραγματικές αιτίες της καταστροφής. Όλο λόγια και ύφος και από συγκεκριμένα στοιχεία τίποτα.

Αντί για επίσημες απαντήσεις, επιστρατεύτηκαν τώρα και «κυβερνητικές πηγές» για να προσδώσουν στην πολιτική αντιπαράθεση τοξικότητα από την πλευρά της κυβέρνησης, υποτιμητικές εκφράσεις για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Μια λογική «αρένας» για τον αποπροσανατολισμό της συζήτησης, όταν ο ελληνικός λαός δικαιούται πλήρη ενημέρωση».

«Μακάρι με την ίδια ζέση και αποτελεσματικότητα να απέτρεπε την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Ίσως να είχαν σωθεί πολλά σπίτια και περιουσίες» καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.