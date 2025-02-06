Για «υποκριτική παραίτηση του κ. Τριαντόπουλου» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του, λέγοντας πως «δεν θα ξεπλύνει κανενός τις πολιτικές ή ποινικές ευθύνες», ενώ συνεχίζει να εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση για την τραγωδία των Τεμπών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος, προανήγγειλε σήμερα υποκριτικά την παραίτησή του, προκειμένου να υπηρετήσει το σχέδιο "ξεπλύματος" του κ. Μητσοτάκη. Το θυμήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, παρότι γνωρίζει ότι η δικογραφία που τον αφορά έχει έρθει στη Βουλή ήδη από τον περασμένο Αύγουστο. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πολιτικά εκτεθειμένος για την τραγωδία στα Τέμπη και όσα ακολούθησαν, αλλά και ένοχος, ως εντολέας της συγκάλυψης, στα μάτια της κοινωνίας», και συνεχίζει:

«Τον διαβεβαιώνουμε ότι θα αποτύχει οποιοσδήποτε σχεδιασμός προκειμένου να γλυτώσουν οι ένοχοι με μία παραίτηση και ένα πλημμέλημα. Όσοι έχουν ευθύνη, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, θα πάνε στο δικαστήριο. Άμεσα και στο φως των καταιγιστικών αποκαλύψεων, οφείλει να απολογηθεί πολιτικά στη Βουλή ο εντολέας, Κυριάκος Μητσοτάκης, με την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία».

Και καταλήγει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, όπως επανειλημμένα έχει δηλώσει ο πρόεδρός του, Σωκράτης Φάμελλος, δεσμεύεται πολιτικά και θεσμικά για κάθε ενέργεια που θα απαιτηθεί, για κάθε προανακριτική διαδικασία, για όλα τα ζητήματα, με όλο το υλικό της ανακριτικής έρευνας και όλων των πραγματογνωμοσυνών, προκειμένου να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη».



