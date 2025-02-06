Σφοδρά πυρά κατά του Λάκη Λαζόπουλου εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, για τα όσα ειπώθηκαν στη χτεσινή εκπομπή του Mega, «Αλ Τσαντίρι» για την τραγωδία των Τεμπών, προαναγγέλλοντας πως θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη εάν ο παρουσιαστής δεν ανασκευάσει τις κατηγορίες στο πρόσωπό του.

«Χθες ο κ. Λάκης Λαζόπουλος, στο @MegaTvOfficial, σε άλλο ένα κρεσέντο χυδαιότητας και εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, με κατηγόρησε ονομαστικά για το εξής: Ότι δήθεν ως Υπουργός Υγείας, στις 10/04/2023 "έδωσα εντολή στον Ανακριτή"…να καταστραφούν τα φιαλίδια του αίματος των θυμάτων, με σκοπό να αποκρύψω την αληθινή αιτία του θανάτου τους. Στην συνέχεια έβγαλε το συμπέρασμα, ότι από αυτή μου την πράξη αποτελώ τον "κρυφό πρωθυπουργό και ενορχηστρωτή όλης αυτής της συγκάλυψης" και ότι για αυτό τον λόγο είμαι αμετακίνητος», αναφέρει αρχικά ο υπουργός και σημειώνει:

«Προσπερνώ την ουσία, ότι δηλαδή οι Υπουργοί δεν μπορούν να δώσουν καμμία εντολή σε κανέναν ανακριτή (ονομάζεται διάκριση των εξουσιών): στις 10/04/2023 (όταν και εξεδόθη η σχετική ανακριτική εντολή) εγώ δεν ήμουν Υπουργός Υγείας, αλλά Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Είναι λοιπόν απολύτως προφανές ότι ο κ. Λαζόπουλος εις γνώσιν του λέει ψέμματα! Καμμία γνώμη δεν έχει και καμμία έρευνα δεν έχει κάνει. Εκτελεί μόνον ένα συμβόλαιο δολοφονίας του χαρακτήρα μου, με σκοπό να με παρουσιάσει ως εμπλεκόμενο στην δήθεν συγκάλυψη και μάλιστα ως πρωταγωνιστή της».

«Ερωτώ λοιπόν δημοσίως τον κ. Λαζόπουλο, ποιος τον έβαλε και γιατί; Κύριε Λαζόπουλε, εάν τον γνωρίζατε και είπατε εις γνώσιν σας ψέματα είστε ένας κοινός συκοφάντης, εάν όμως δεν το γνωρίζατε είστε επικίνδυνος. Διαλέξτε! Ποίου τα συμφέροντα εξυπηρετείτε με αυτή σας την συκοφαντία και αυτό το ψέμα; Για ποιο λόγο το κάνατε; Αδυνατώ να πιστέψω ότι δεν το γνωρίζατε.

Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν ανασκευάσετε δημοσίως στην αμέσως επόμενη εκπομπή σας, θα απευθυνθώ στην Ελληνική Δικαιοσύνη και θα εξηγήσετε στο Δικαστήριο ποιος και γιατί σας έβαλε να το πράξετε», καταλήγει.

Χθες ο κ. Λάκης Λαζόπουλος, στο @MegaTvOfficial , σε άλλο ένα κρεσέντο χυδαιότητας και εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, με κατηγόρησε ονομαστικά για το εξής:

Ότι δήθεν ως Υπουργός Υγείας, στις 10/04/2023 «έδωσα εντολή στον… pic.twitter.com/abwW2rlWlG — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 6, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.