Πηγές του υπουργείου Έθνικής Αμυνας για την κατάργηση στρατοπέδων: «Δεν έχει λογική να έχουμε περισσότερα από τις ΗΠΑ»

Πηγές του υπουργείου με αφορμή τις αντιδράσεις για το κλείσιμο στρατοπέδων αναφέρουν ότι προχωράει ο εξορθολογισμός του αριθμού με την κατάργηση 137 μονάδων

«Δεν έχει λογική να έχουμε 800 και πλέον στρατόπεδα, περισσότερα, δηλαδή, από τις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρουν πηγές υπουργείου Εθνικής Άμυνας προσθέτοντας ότι η αντίληψη «κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο» δεν μπορεί να ισχύει για τα στρατόπεδα.

Επισημαίνουν ακόμα ότι στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» προχωρά ο εξορθολογισμός του αριθμού με την κατάργηση 137 στρατοπέδων ώστε να εξοικονομηθούν πόροι και να ενισχυθεί η στελέχωση σε κρίσιμες για την άμυνα της χώρας μονάδες.

