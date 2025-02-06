«Δεν έχει λογική να έχουμε 800 και πλέον στρατόπεδα, περισσότερα, δηλαδή, από τις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρουν πηγές υπουργείου Εθνικής Άμυνας προσθέτοντας ότι η αντίληψη «κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο» δεν μπορεί να ισχύει για τα στρατόπεδα.
Επισημαίνουν ακόμα ότι στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» προχωρά ο εξορθολογισμός του αριθμού με την κατάργηση 137 στρατοπέδων ώστε να εξοικονομηθούν πόροι και να ενισχυθεί η στελέχωση σε κρίσιμες για την άμυνα της χώρας μονάδες.
