Της Δέσποινας Βλεπάκη

Αμέσως μετά την ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε με τους βουλευτές του σε μια άτυπη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Κυρίαρχο θέμα της κουβέντας ήταν η τραγωδία των Τεμπών και η προανακριτική που ζητά το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Η είδηση για την επικείμενη παραίτηση του κ. Τριαντόπουλου έγινε γνωστή, ενώ ήταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση και ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να επισήμανε ότι είναι μια ακόμα νίκη της αξιόπιστης αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, αφού κάθε φορά που η πράσινη παράταξη παίρνει μια κοινοβουλευτική πρωτοβουλία, παραιτείται και κάποιος εκ των στενών συνεργατών του Κυριάκου Μητσοτάκη θυμίζοντας τις παραιτήσεις των Παπασταύρου, Μπρατάκου και Δημητριάδη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τους 31 της κοινοβουλευτικής ομάδας να έχουν στιβαρή και ενιαία γραμμή στα τηλεοπτικά παράθυρα, στη Βουλή και εν γένει στον δημόσιο λόγο, και να αναδεικνύουν την θεσμικότητα με την οποία κινείται το ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καταφέρθηκε εναντίον της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, και κατηγόρησε την Κουμουνδούρου για τακτικισμό. «Αυτό που έκανε η κ. Γεροβασίλη είναι βούτυρο στο ψωμί της ΝΔ» φέρεται να είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης

«Μας ενδιαφέρουν τα καφενεία»

Τα Περιφερειακά Συνέδρια του ΠΑΣΟΚ σε όλη την Ελλάδα μπήκαν στο τραπέζι της συζήτησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δίνει το στίγμα για άνοιγμα στην κοινωνία, εξωστρέφεια και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. «Μας ενδιαφέρουν τα καφενεία» σημείωσε όπως αναφέρουν παριστάμενοι δίνοντας τον τόνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.