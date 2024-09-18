Κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα των κόκκινων δανείων ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στην ανακοίνωση του αναφέρει: «Προκλητικά υποκριτική η επικοινωνιακή ανακοίνωση του κ. Πατέλη από το πρωθυπουργικό γραφείο για το ανοιχτό ενδεχόμενο νέας νομοθετικής παρέμβασης την στιγμή που έχουν αφήσει κυριολεκτικά απροστάτευτους τους δανειολήπτες, τους εγγυητές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν ακυρώσει την προστασία της πρώτης κατοικίας και πέτυχαν να αφήσουν ξανά ανεξέλεγκτες τράπεζες, funds και servicers ακόμη και μετά την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2167».

Χαρακτηρίζει «όψιμη την κριτική των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που (...επιτέλους!) μιλάνε για πλήρη αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και των νομοθετικών ρυθμίσεων που οι ίδιοι έχουν ψηφίσει κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας».

Ακολούθως υποστηρίζει: «Και στο ενδιάμεσο οι δανειολήπτες σε βέρτιγκο από τις πολιτικές Μητσοτάκη. Από τη μια οι σέρβισερς ελεύθεροι να τους θυμίζουν κάθε μέρα την τιτλοποίηση των οφειλών και την κατάσχεση της κατοικίας τους και από την άλλη οι Υπουργοί να διαφημίζουν ως λύση την έκδοση δανείων σε νέες και νέους, τη νέα γενιά οφειλετών, για την αγορά (ξανά;) μιας 1ης κατοικίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος, την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών, την προστασία της πρώτης κατοικίας, τις αλλαγές στον πτωχευτικό νόμο υπέρ των νοικοκυριών. Αυτές περιλαμβάνουν:

-τη θέσπιση υποχρεωτικής αποδοχής της ρύθμισης από τους servicers και τα funds,

-την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων για την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών υπολογίζοντας τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης,

-την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Προαναγγέλλει ότι «το προσεχές διάστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα καταθέσει πρόταση νόμου η οποία θα εμπεριέχει το συνολικό πλαίσιο της πρότασης μας για να βρουν ανακούφιση χιλιάδες δανειολήπτες».

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Είναι καιρός να μπει τέλος στις πολιτικές που βάζουν τα κέρδη των funds πάνω από τους ανθρώπους. Μόνο με την πολιτική αλλαγή και με ένα πλαίσιο που προστατεύει τους δανειολήπτες και την πρώτη κατοικία θα μπορέσει η χώρα να επιστρέψει σε μία πορεία κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής. Οι λύσεις δεν θα έρθουν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που έχει επιλέξει να στηρίζει τους ισχυρούς και να αφήνει απροστάτευτους τους πολίτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

