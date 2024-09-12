Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μετά την 6η Ιουνίου και την πρώτη μείωση επιτοκίων από τον Σεπτέμβριο του 2019, ήρθε η ώρα για τη δεύτερη. Θα αποτελέσει έκπληξη μεγατόνων αν το μεσημέρι η ΕΚΤ ΔΕΝ μειώσει τα επιτόκια. Η συντριπτική πλειοψηφία αναλυτών και οικονομολόγων εκτιμούν ότι η μείωση θα είναι της τάξεως των 25 μονάδων βάσης.



Όλες οι αναλύσεις χαρακτηρίζουν τη σημερινή μείωση «αναίμακτη» αφού ακόμη και οι σκληροί του ΔΣ δεν έχουν εκφράσει ιδιαίτερες αντιρρήσεις από τη στιγμή που ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη βρέθηκε τον Αύγουστο σε χαμηλό 3 ετών, στο 2,2%, μια ανάσα από τον στόχο του 2%.



Στο ερώτημα όμως του τι μέλλει γενέσθαι μετά τη σημερινή συνεδρίαση, η απάντηση δεν είναι τόσο εύκολη, καθώς τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεση της Φρανκφούρτης μπορούν να στηρίξουν και την επιλογή της νέας μείωσης τον Οκτώβριο αλλά και του... «πάσο».



Η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη είναι στα... όρια της εμφάνισης. Μόλις στο 0,2% στο β΄ τρίμηνο από 0,3% στο πρώτο, με πολλούς αναλυτές να χαρακτηρίζουν ανοιχτά την κατάσταση στην Ευρώπη «μαύρο χάλι». Κάποιοι προχωρούν ακόμη περισσότερο κατηγορώντας την ΕΚΤ ότι η τελευταία αύξηση στα επιτόκια, του Σεπτεμβρίου του 2023, ήταν παντελώς αχρείαστη και «τραυμάτισε» ακόμη περισσότερο την οικονομία της ζώνης του ευρώ. Σήμερα η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει και τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης και πολλοί φοβούνται ότι θα είναι επί τα χείρω.

Την ίδια στιγμή τα στοιχεία για τις αυξήσεις στις αμοιβές των εργαζομένων – στα οποία η Φρανκφούρτη δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα – δείχνουν επιβράδυνση. 4,3% στο β’ τρίμηνο από το 4,8% του πρώτου τριμήνου. 2 μεγέθη που «φωνάζουν» ότι τα επιτόκια πρέπει να υποχωρήσουν κι άλλο.



Στον αντίποδα όμως υπάρχουν και μεγέθη που θέλουν προσοχή. Αφενός, ο δομικός πληθωρισμός – με την εξαίρεση δηλαδή τροφίμων και ενέργειας που είναι ευμετάβλητα μεγέθη – παραμένει ψηλά στο 2,8% κυρίως εξαιτίας των υπηρεσιών, των οποίων ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 4,2%.

Και βέβαια υπάρχει πάντα ο φόβος αναζωπύρωσης των τιμών της ενέργειας όσο η κατάσταση σε Μ. Ανατολή και Ουκρανία δεν ηρεμεί. Το φυσικό αέριο για παράδειγμα βρίσκεται μεν στα 35,8€/Mwh αλλά δεν παύει να αποτελεί – με εξαίρεση κάποιες μέρες τον Αύγουστο – την υψηλότερη τιμή από τα Χριστούγεννα.

Επιπλέον, η επιβράδυνση των αυξήσεων των αποδοχών των εργαζομένων ενδεχομένως να αποδειχθεί πρόσκαιρη αν βγουν αληθινές οι προβλέψεις για παράδειγμα της Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.



Στο πλαίσιο αυτό, οι περισσότερες εκτιμήσεις συντείνουν στο ότι στη Σλοβενία και τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, Κεντρική Τράπεζα θα …κοντοσταθεί για να «αναλύσει» τα διαθέσιμα στοιχεία.



Η σημερινή μείωση δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο πάντως για τους Έλληνες δανειολήπτες καθώς οι τράπεζες έχουν παγώσει τα στεγαστικά επιτόκια που να αντιστοιχούν στο ύψος του Euribor τριμήνου 2,85%. Αυτή τη στιγμή το Euribor είναι πέριξ του 3,55% οπότε είναι ακόμη πολύ χαμηλότερα κι άρα και οι δανειολήπτες προστατευμένοι. Με βάση τις εκτιμήσεις των αναλυτών για την πορεία των επιτοκίων, οι Έλληνες δανειολήπτες αναμένεται να δουν τις δόσεις των δανείων τους να μειώνονται κάποια στιγμή έως τον Ιούνιο του 2025.

