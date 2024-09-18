Λογαριασμός
Debate ΠΑΣΟΚ: Οι όροι διεξαγωγής - Οι 6 θεματικές ενότητες

Το Debate των υποψήφιων για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ θα διεξαχθεί στις 24 Σεπτεμβρίου

Υποψήφιοι ΠΑΣΟΚ

Οι  εκπρόσωποι των υποψηφίων για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ συμφώνησαν στους όρους διεξαγωγής του ντιμπέιτ της 24ης Σεπτεμβρίου από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκαν 6 θεματικές ενότητες: 

1)Οικονομία ανάπτυξη 
2)Κοινωνικό κράτος, νέα γενιά, δημογραφικό
3)Εξωτερική πολιτική, άμυνα, ΕΕ
4)Κράτος, Θεσμοί, Αυτοδιοίκηση
5)Κλιματική κρίση, πολιτική προστασία, ενεργειακή μετάβαση
6)ΠΑΣΟΚ: Επόμενη μέρα

Σε κάθε θεματική ενότητα οι δημοσιογράφοι ρωτούν εντός 30 δευτερολέπτων και κάθε υποψήφιος-α απαντά εντός 90 δευτερολέπτων.

Κάθε υποψήφιος-α έχει το δικαίωμα 5 φορές στη διάρκεια του ντιμπέιτ να απευθύνει ερώτηση/τοποθέτηση/σχόλιο σε διαφορετικό κάθε φορά συνυποψήφιο-α του και σε διαφορετική θεματική ενότητα.

Η διαλογική συζήτηση θα διαρθρωθεί ως εξής: 30 δευτερόλεπτα ερώτηση/ 30 δευτερόλεπτα απάντηση/ 30 δευτερόλεπτα επανατοποθέτηση/ 30 δευτερόλεπτα ανταπάντηση.

Οι υποψήφιοι κάθονται αλφαβητικά και διαδοχικά παίρνουν τον λόγο.

Το ντιμπέιτ θα κλείσει με τελική τοποθέτηση 90 δευτερολέπτων κάθε υποψηφίου.

Στους δυο δημοσιογράφους δίνεται η δυνατότητα συνολικά 6 follow up ερωτήσεων, που πρέπει όμως να υποβληθούν σε διαφορετικό υποψήφιο-α  (ερώτηση follow up:15 δευτερόλεπτα / απάντηση follow up: 30 δευτερόλεπτα).

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΠΑΣΟΚ Debate
