Debate ΠΑΣΟΚ: Οι όροι διεξαγωγής - Οι 6 θεματικές ενότητες

Οι εκπρόσωποι των υποψηφίων για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ συμφώνησαν στους όρους διεξαγωγής του ντιμπέιτ της 24ης Σεπτεμβρίου από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης.
Συγκεκριμένα αποφασίστηκαν 6 θεματικές ενότητες:
1)Οικονομία ανάπτυξη
2)Κοινωνικό κράτος, νέα γενιά, δημογραφικό
3)Εξωτερική πολιτική, άμυνα, ΕΕ
4)Κράτος, Θεσμοί, Αυτοδιοίκηση
5)Κλιματική κρίση, πολιτική προστασία, ενεργειακή μετάβαση
6)ΠΑΣΟΚ: Επόμενη μέρα
Σε κάθε θεματική ενότητα οι δημοσιογράφοι ρωτούν εντός 30 δευτερολέπτων και κάθε υποψήφιος-α απαντά εντός 90 δευτερολέπτων.
Κάθε υποψήφιος-α έχει το δικαίωμα 5 φορές στη διάρκεια του ντιμπέιτ να απευθύνει ερώτηση/τοποθέτηση/σχόλιο σε διαφορετικό κάθε φορά συνυποψήφιο-α του και σε διαφορετική θεματική ενότητα.
Η διαλογική συζήτηση θα διαρθρωθεί ως εξής: 30 δευτερόλεπτα ερώτηση/ 30 δευτερόλεπτα απάντηση/ 30 δευτερόλεπτα επανατοποθέτηση/ 30 δευτερόλεπτα ανταπάντηση.
Οι υποψήφιοι κάθονται αλφαβητικά και διαδοχικά παίρνουν τον λόγο.
Το ντιμπέιτ θα κλείσει με τελική τοποθέτηση 90 δευτερολέπτων κάθε υποψηφίου.
Στους δυο δημοσιογράφους δίνεται η δυνατότητα συνολικά 6 follow up ερωτήσεων, που πρέπει όμως να υποβληθούν σε διαφορετικό υποψήφιο-α (ερώτηση follow up:15 δευτερόλεπτα / απάντηση follow up: 30 δευτερόλεπτα).
