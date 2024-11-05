Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς έγινε σήμερα στο Βελιγράδι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Στη συνάντηση η οποία διεξήχθη σε εγκάρδιο κλίμα συζητήσαμε για τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας Ελλάδας - Σερβίας και για την ενίσχυση της αμυντικής μας συνεργασίας» αναφέρει σε ανάρτηση στο Χ ο κ. Δένδιας.

In #Belgrade I met with Defence Minister of #Serbia Bratislav Gašić. During our talks we discussed further strengthening the 🇬🇷 - 🇷🇸 defensive cooperation, in terms of training members of our Armed Forces, joint exercises, interconnection of our innovation systems & scientific… pic.twitter.com/WEOQMymaBs — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 5, 2024

Από την πλευρά του, ο κ. Βούτσιτς αναφερόμενος στη συνάντηση με τον κ. Δένδια υπογράμμισε ότι συζήτησαν όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. «Τόνισα», ανέφερε ο κ. Βούτσιτς, «τη σημασία της μακροπρόθεσμης φιλίας και της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Σερβίας και Ελλάδας και της συνεχούς συνεργασίας με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή».

Η ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής καθώς και οι διμερείς αμυντικές σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν σήμερα, στο Βελιγράδι, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Σέρβο ομόλογό του Μπράτισλαβ Γκάτσιτς.

Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε και με τον υπουργό Άμυνας της Σερβίας, Μπράτισλαβ Γκάτσιτς.

«Κατά τις συνομιλίες μας συζητήσαμε για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας - Σερβίας στους τομείς, μεταξύ άλλων, της εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων μας Δυνάμεων, των κοινών ασκήσεων, της διασύνδεσης των συστημάτων καινοτομίας και της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των υγειονομικών υπηρεσιών» επισημαίνει με ανάρτηση στο Χ ο κ. Δένδιας. «Κατά τη συνάντηση ανταλλάξαμε επίσης απόψεις για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα ασφάλειας και προσκάλεσα τον ομόλογό μου να επισκεφθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα την Αθήνα» προσθέτει ο κ. Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τη Σερβία «για την παροχή βοήθειας στις πυρκαγιές που αντιμετώπισε η Ελλάδα τον Αύγουστο, καθώς και για την πιο πρόσφατη υποστήριξη με τις πυρκαγιές στην Καβάλα, στο Όρος Παγγαίο».

Ειδικότερα, για τις αμυντικές βιομηχανίες των δύο χωρών, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ξεκαθάρισε πως «θέλουμε να φέρουμε σε επαφή τα αμυντικά μας οικοσυστήματα» και συνέχισε λέγοντας: «Θα ενημερώσω και τον υπουργό κ. Γκάτσιτς σχετικά με τον νέο Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας το οποίο ιδρύσαμε στην Ελλάδα, το ΕΛΚΑΚ».

Ο κ. Δένδιας επανέλαβε «αυτό που είπε πριν λίγους μήνες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι η θέση της Ελλάδας σχετικά με το Κόσοβο παραμένει σταθερή. Και ότι η πρόοδος στο διάλογο είναι ο μοναδικός τρόπος να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή μας».

«Η Ελλάδα, φυσικά, υποστηρίζει την αποστολή της Δύναμης Κοσσυφοπεδίου (KFOR). Συμμετέχουμε στη Δύναμη Κοσσυφοπεδίου, και είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε όσα χρειάζονται για να υποστηρίξουμε τη σταθερότητα στην περιοχή» επισήμανε.

Υπενθύμισε, δε, τη θέση της Ελλάδας σχετικά με τα Δυτικά Βαλκάνια. «Η Ελλάδα», είπε, «υποστηρίζει τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια διαμέσου των καλών γειτονικών σχέσεων, τον σεβασμό στη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη και τους βασικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου από όλους». «Πιστεύουμε», συμπλήρωσε, «ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να γίνουν χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και, φυσικά, καλωσορίζουμε τη στρατηγική επιλογή της Σερβίας να θέσει το δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προτεραιότητα»..

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

