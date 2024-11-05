Στις κρίσιμες υποδομές που βελτιώνουν άμεσα την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά και την γεωστρατηγική θέση της χώρας, καθώς επίσης και στην αναβάθμιση των μεταφορών αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, στο 7o Athens Investment Forum (AIF), που συνδιοργανώνουν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και η Veritcal Solutions SA.

«Καλούμαστε να τακτοποιήσουμε τι πρέπει να γίνει, τις προτεραιοποιήσεις των έργων και ποιοί είναι οι διαθέσιμοι πόροι για βελτίωση της καθημερινότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και την ανάπτυξη της χώρας», τόνισε ο κ. Σταϊκούρας.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Υπουργός, σταδιακά έργα έχουμε κάνει άλματα και έχουμε πετύχει τον στόχο μείωσης των δυστυχημάτων κατά 50% τα τελευταία δέκα χρόνια, ενώ ανέλυσε το πλέγμα των οδικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και παραδίδονται το προσεχές διάστημα, καθώς επίσης και το αεροδρόμιο στο Καστέλι το οποίο βρίσκεται σε ποσοστό υλοποίησης της τάξης του 40%. Όσον αφορά τον σιδηρόδρομο, επεσήμανε ότι στόχος είναι σύνδεσή του με τα λιμάνια της χώρας, μέσω των έργων που προβλέπονται από το project "3θάλασσες" αλλά και η σύνδεση των Δυτικών Βαλκανίων με την Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός, έχουν γίνει σημαντικά βήματα, και έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για έργα που θα μας επιτρέψουν να βγούμε προς την Ευρώπη και να φτάσουμε στην Ουκρανία, όπως είπε, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχουν τα έργα που συνδέουν την Ελλάδα με την κεντρική Ευρώπη, αλλά και η αναβάθμιση του σιδηρόδρομου. Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε επίσης στο Μετρό Θεσσαλονίκης που θα παραδοθεί στους πολίτες στο τέλος του μήνα και η επέκταση προς την Καλαμαριά θα αποδοθεί μέχρι το τέλος του 2025 , αλλά και στη Γραμμή 4 της Αθήνα, για την οποία θα έχει τελειώσει η διάνοιξή της το 2026.

Σημαντική ενότητα, για τον κ. Σταϊκούρα είναι η αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών με έργα άρδευσης αντιπλημμυρικά, και αποκατάστασης τόσο στην κεντρική Ελλάδα όσο και στο υπόλοιπο της επικράτειας. Έκανε επίσης λόγο για 700 μικρότερα έργα που γίνονται ανά την Ελλάδα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, έργα υψηλότατης κοινωνικής ανταποδοτικότητας, όπως τα χαρακτήρισε. Όσον αφορά τις μεταφορές, ο Υπουργός ανέφερε, ότι εάν δεν πείσουμε τον πολίτη να χρησιμοποιεί περισσότερα και ΜΜΜ, δεν μπορούμε να προσδοκούμε αποτελέσματα, ενώ αναφέρθηκε στην ανανέωση του στόλου των οχημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και στις κρίσιμες υποδομές για την ενίσχυση της καθημερινότητας των πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

