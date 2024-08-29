ΣΥΡΙΖΑ: “Η εκπαίδευση είναι καθολικό αγαθό και όχι προνόμιο για λίγους”

Με μία σκωπτική ανακοίνωση απάντησε το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το πρόβλημα στέγης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στα νησιά.

«Αξίζουν συγχαρητήρια στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για την απάντησή του ως προς το πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, με αφορμή τη ντροπιαστική είδηση που αφορά σε εκπαιδευτικό που αναγκάζεται να κοιμάται στο αυτοκίνητό του στη Ρόδο, καθώς αδυνατεί να ανταπεξέλθει στο κόστος των ενοικίων» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και εξηγεί:

«Αντί απάντησης, λοιπόν, ο κ. Μαρινάκης είπε πως η κυβέρνηση έχει λάβει… πολύ σημαντικά μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, όπως αυτό της αύξησης του επιδόματος στέγασης των φοιτητών!».

Γενικεύοντας αναφέρεται στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς: «Την ίδια στιγμή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να πείσει για την επαρκή προετοιμασία της κυβέρνησης ενόψει του νέου σχολικού έτους, τη στιγμή που πληθαίνουν οι καταγγελίες από φορείς εκπαιδευτικών και γονιών από όλη τη χώρα που αφορούν συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων και μονάδων, ενώ κάνουν λόγο ακόμα και για άσκηση πιέσεων σε γονείς για να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο της γειτονιάς» σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τονίζει: «Η εκπαίδευση είναι καθολικό αγαθό και όχι προνόμιο για λίγους. Και αυτή είναι μια αξία που η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να υπηρετήσει».

