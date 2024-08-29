Μαρινάκης: Η κυβέρνηση κλιμακώνει τον πόλεμο κατά της ακρίβειας

Στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό παρουσία του υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκου Πιερρακάκη και της υφυπουργού Ζέττας Μακρή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκη, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Παρουσιάστηκαν μια σειρά από σημαντικές αλλαγές για όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης», επεσήμανε και αναφέρθηκε αναλυτικά σε κάποιες από αυτές.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό παρουσία του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκου Πιερρακάκη και της Υφυπουργού Ζέττας Μακρή πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όπου παρουσιάστηκαν μια σειρά από σημαντικές αλλαγές για όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.

Πρώτον, η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με αριθμό ρεκόρ σε διορισμούς νέων εκπαιδευτικών. 10.000 διορισμοί εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, που αντιστοιχούν στο σύνολο των διορισμών που έγιναν αθροιστικά τις δύο προηγούμενες σχολικές χρονιές, θα ενισχύσουν αποφασιστικά το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας των σχολείων. Αυτό, αλλάζει την αναλογία μεταξύ μόνιμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών, δείχνει τη στρατηγική βούληση της κυβέρνησης να επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό και επιτρέπει στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, να ασκήσουν το λειτούργημά τους σε ένα περιβάλλον ασφάλειας. Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι να συνεχιστούν οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών με την ίδια ένταση και τα επόμενα χρόνια. Συνολικά από το 2019 έως σήμερα έχουν γίνει 38.000 διορισμοί εκπαιδευτικών.

Μεγάλη έμφαση δίνεται και στους διορισμούς που αφορούν στην ειδική αγωγή και στην παράλληλη στήριξη. Το διδακτικό έτος 2024-2025 τετραπλασιάζονται (σε σχέση με το 2023) στην ειδική αγωγή οι διορισμοί στις ειδικότητες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ οκταπλάσιες είναι οι θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες.

Δεύτερον, η μεγάλη καινοτομία της φετινής σχολικής χρονιάς, το ψηφιακό φροντιστήριο θα ξεκινήσει, πιλοτικά, στις 16 Σεπτεμβρίου και θα αφορά χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα. Κάθε υποψήφιος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ζωντανά απογευματινές παραδόσεις για το σύνολο της ύλης στα εξεταζόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μαθημάτων. Ακόμη, το Ψηφιακό Φροντιστήριο δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να έχουν πρόσβαση στο σύνολο της διδακτέας ύλης σε ηλεκτρονική μορφή.

Τρίτον, η Γαύδος από το 2024 και οι Αρκιοί από το 2025 γίνονται οι δυο πρώτες απομακρυσμένες περιοχές που αποκτούν σχολεία με φυσική παρουσία τριών εκπαιδευτικών, βασικών ειδικοτήτων, σε συνδυασμό με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα.

Τέταρτον, από τους 36.264 διαδραστικούς πίνακες που θα εγκατασταθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 σε όλες τις τάξεις από την Ε' Δημοτικού έως και την Γ' Λυκείου, οι 28.504 βρίσκονται ήδη στις σχολικές αίθουσες. Το ποσοστό ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι 78.6%. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια εξοπλίζονται με 177.112 νέα ρομποτικά συστήματα (Κιτ Ρομποτικής). Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί 100.281, σε ποσοστό ολοκλήρωσης 56,62%.

Επιπλέον, η νέα εφαρμογή e-parents για γονείς και κηδεμόνες, τους ενημερώνει ήδη για τις βαθμολογίες των μαθητών και των μαθητριών όπως και για ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις της σχολικής μονάδας. Μέσα στη χρονιά, η εφαρμογή θα διευρύνει τις δυνατότητές της με ενημέρωση για τις απουσίες των μαθητών, για την πρόοδο της διδαχθείσας ύλης αλλά και για τον προγραμματισμό των συναντήσεων μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών.

Ακόμα, η πλατφόρμα ενάντια στην ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό που έκανε πρεμιέρα στα τέλη της προηγούμενης σχολικής χρονιάς έχει αποδείξει ήδη τη χρησιμότητα της. Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργήσει προφίλ χρήστη 1.243 γονείς και κηδεμόνες και 185 μαθητές, ενώ έχουν ήδη υποβληθεί 285 και 43 αναφορές, αντίστοιχα. Τα ίδια τα σχολεία διαχειρίστηκαν την πλειονότητα των περιστατικών ενώ η τετραμελής ομάδα δράσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης παρενέβη σε 17 περιπτώσεις.

Επιπρόσθετα, δημιουργείται νέος κανονισμός λειτουργίας των σχολείων. Η Ελλάδα προστίθεται στη λίστα των ευρωπαϊκών χωρών που προχωρούν στην απαγόρευση της χρήσης κινητού τηλεφώνου στα σχολεία. Το μέτρο έχουν εφαρμόσει καθολικά η Πορτογαλία και η Ισπανία, με παραλλαγές εφαρμόζεται στη Γαλλία και τη Φινλανδία ενώ κοντά στη νομοθέτησή του βρίσκονται η Κύπρος και η Σουηδία.

Στη χώρα μας, με την εξαίρεση για λόγους υγείας, θα απαγορευτεί η εμφανής κατοχή και χρήση του κινητού καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επιπλέον, μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α' λυκείου θα έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν με ένα προσωπικό κωδικό σε ηλεκτρονική εφαρμογή, όπου θα επιλέγουν εταιρία επαγγελματικού προσανατολισμού από μητρώο πιστοποιημένων εταιριών από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Παράλληλα, αναμορφώνεται το μάθημα της πληροφορικής στο γυμνάσιο, με επικαιροποίηση του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων και με τον σχεδιασμό νέου πιστοποιητικού. Τα βιβλία της πληροφορικής θα είναι διαθέσιμα από φέτος σε ψηφιακή μορφή.

H κυβέρνηση κλιμακώνει τον πόλεμο κατά της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός υποχωρεί, ενώ για δεύτερο συνεχόμενο μήνα οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων στην πατρίδα μας έπεσαν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο γεγονός που αποδεικνύει ότι οι κινήσεις που έχουμε ήδη πραγματοποιήσει αποδίδουν.

Στα τρόφιμα, ο σωρευτικός πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι οριακά χαμηλότερος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διάστημα Δεκεμβρίου 2021- Ιουλίου 2024 με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει 26,1% σωρευτικά και την Ελλάδα 25,8%.

Όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο, «είναι μια μάχη η οποία συνεχίζεται, στην οποία όμως χωρίς θριαμβολογίες, τα στοιχεία αντανακλούν μια καθαρή εικόνα: Τα πολλά «αναχώματα», τα οποία έχουμε υψώσει μέχρι στιγμής, είναι αποτελεσματικά».

Το σημαντικότερο είναι ότι βλέπουμε να πλησιάζει σταδιακά ο επίλογος αυτής της δοκιμασίας, που επιβαρύνει όλα τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, από τον Μάιο 2024 καταγράφεται μείωση τιμών στις αλυσίδες σουπερμάρκετ και συγκεκριμένα τον Μάιο 2024 είχαμε μείωση -1,25%, τον Ιούνιο 2024: -1,92%, και τον Ιούλιο 2024: -1,56%.

Η ίδια έρευνα δείχνει ότι στις περισσότερες κατηγορίες τροφίμων οι τιμές μειώθηκαν τον Ιούλιο. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στη ζάχαρη (-19%), στο αλεύρι και στα φρούτα (-9%), ενώ στις παιδικές τροφές οι τιμές ήταν χαμηλότερες κατά -3%.

Στον αντίποδα, στην κατηγορία των τροφίμων το ελαιόλαδο σημειώνει την μεγαλύτερη αύξηση από πέρσι μέχρι φέτος με τις τιμές του να σημειώνουν συνολική επίδραση της τάξης του 2,26% στον πληθωρισμό τροφίμων.

Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός: «Κεντρικός μας στόχος -και η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια- είναι οι μόνιμες αυξήσεις στο εισόδημα. Αυτό συνεχίζουμε να υπηρετούμε».

Ξεκίνησε να εφαρμόζεται το «σχολικό καλάθι» και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο e-katanalotis από τις υπόχρεες επιχειρήσεις προκύπτει μεσοσταθμική μείωση του κόστους για κάθε νοικοκυριό μεγαλύτερης του 5%. Επισημαίνεται πως οι μειώσεις τιμών κατά μέσο όρο φτάνουν και στο 10% σε μεγάλες αλυσίδες, ενώ υπάρχουν και προϊόντα που πωλούνται με πολύ μεγαλύτερη μείωση από πέρυσι.

Η μάχη για τη μείωση των τιμών είναι και θα είναι συνεχής. Η ανακούφιση των νοικοκυριών από τις επιπτώσεις της ακρίβειας είναι πρώτιστο μέλημα της Κυβέρνησης.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά την πορεία της αγοράς με καθημερινούς ελέγχους για την τήρηση των μέτρων. Η προσπάθεια για την αποκλιμάκωση των τιμών συνολικά και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας συνεχίζεται.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του Αρχηγείου και των Επιτελικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και την αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Η αλλαγή των δομών της Αστυνομίας θα αναβαθμίσει ριζικά τον τρόπο που σχεδιάζεται, εκπονείται και υλοποιείται μία σύγχρονη πολιτική εσωτερικής ασφάλειας, με βασικό άξονα την Αστυνομία του 21ου αιώνα, η οποία θα σχεδιάζει προβλέποντας το μέλλον και την εξέλιξη του εγκλήματος.

Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συνολική αντιμετώπιση και κυρίως στην πρόληψη των μορφών βίας με έντονη κοινωνική διάσταση όπως η ενδοοικογενειακή, η έμφυλη, η ρατσιστική, η βία ανηλίκων κ.λπ.

Η φράση «νομιμότητα παντού» δεν είναι ένα σύνθημα για την Κυβέρνηση αλλά μια συνολική πολιτική που υλοποιούμε με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ προκειμένου να καταφέρουμε οι πολίτες να νιώθουν ολοένα και πιο ασφαλείς.

Μέσα στο 2023, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ συνέδραμαν σε 11.845 περιστατικά ακούσιας νοσηλείας, 141.202 αστυνομικοί διατέθηκαν για συνδρομή σε φυσικές καταστροφές, 84.093 αστυνομικοί διατέθηκαν σε μέτρα ασφάλειας σε αθλητικούς αγώνες, διαχειρίστηκαν 11.589 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, βεβαίωσαν 1.241.000 τροχαίες παραβάσεις και απέτρεψαν την παράνομη είσοδο στη χώρα σε 122.960 μετανάστες. Ακόμα, διαχειρίστηκαν 1.235.000 σήματα μέσω του 100 και εξάρθρωσαν 365 εγκληματικές οργανώσεις.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, με το οποίο -και σε συνέχεια προηγούμενων νομοθετικών πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης- επιδιώκονται η πολυεπίπεδη αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και η ουσιαστική συμβολή στην εξάλειψή της.

Στο νομοσχέδιο προτείνεται:

· η ένταξη των φαρμακοποιών και των φυσιοθεραπευτών στους επαγγελματίες που έχουν υποχρέωση αναφοράς εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας.

- η δυνατότητα επιβολής προσωρινής κράτησης τόσο στα σοβαρά πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας, όσο κατά κανόνα και στα κακουργήματα, εκτός αν κριθεί απολύτως αιτιολογημένα πως ο κατ' οίκον περιορισμός με βραχιολάκι ή οι περιοριστικοί όροι αρκούν για την αποτροπή του δράστη από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων.

- η ένταξη της απειλής μέσω επίμονης καταδίωξης ή αθέμιτης παρακολούθησης μέλους οικογένειας στο ρυθμιστικό πεδίο του νόμου της ενδοοικογενειακής βίας.

- η άμεση περάτωση της ανάκρισης και απευθείας παραπομπή στο ακροατήριο των κακουργημάτων ενδοοικογενειακής βίας χωρίς την ενδιάμεση διαδικασία των δικαστικών βουλευμάτων.

- η πραγματική έκτιση στη φυλακή των ποινών για εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας χωρίς δυνατότητα αναστολής ή μετατροπής τους.

- η πρόβλεψη έκδοσης εισαγγελικής διάταξης επιβολής περιοριστικών όρων ακόμα και πριν την άσκηση της ποινικής δίωξης, με δυνατότητα του θύματος να προτείνει συγκεκριμένους όρους που θεωρεί κατάλληλους. Για τυχόν παραβίαση περιοριστικών όρων επιβάλλεται στον δράστη ποινή φυλάκισης .

- Σε κάθε περίπτωση η υποτροπή του δράστη καθιερώνεται ως επιβαρυντική περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας που οδηγεί στο μέγιστο ύψος της ποινής.

- Προστασία του θύματος με την απαλλαγή του από την υποχρέωση εμφάνισής του στην ακροαματική διαδικασία.

- Αναφορικά με την ποινική διαμεσολάβηση, προστίθεται στις προϋποθέσεις η αναγνώριση των βασικών περιστατικών της υπόθεσης, καθώς και η ένταξη της υποχρέωσης κάλυψης των άμεσων οικονομικών αναγκών του θύματος. Δεν χωρά ποινική διαμεσολάβηση στα ιδιαιτέρως σοβαρά πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας, ακόμα και αν το θύμα συναινεί.

- Στις περιπτώσεις καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία, ο Εισαγγελέας διερευνά αυτεπάγγελτα αν συντρέχει περίπτωση μεταβολής του καθεστώτος επιμέλειας ανήλικων τέκνων.

Οι προβλέψεις του νόμου διασφαλίζουν την προστασία των θυμάτων και δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να νιώθουν ασφάλεια για να καταγγείλουν τέτοιου είδους περιστατικά χωρίς να φοβούνται. Έχουμε δει πως τους τελευταίους μήνες γίνονται 50 συλλήψεις για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας κατά μέσο όρο την ημέρα, χιλιάδες θύματα χρησιμοποιούν το panic button και φιλοξενούνται σε safe houses ανά την επικράτεια.

Θέλουμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα θύματα με κάθε τρόπο και οι δράστες τέτοιων αποτρόπαιων πράξεων να βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας ποινές αντίστοιχες των πράξεών τους, όπως κρίνει κάθε φορά η Ανεξάρτητη Ελληνική Δικαιοσύνη.

Από τις 6 Οκτωβρίου και για τουλάχιστον πέντε χρόνια, τα διόδια στην Αττική Οδό θα μειωθούν από 2,8 ευρώ στα 2,5 ευρώ, ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα για τους πολίτες.

Πάνω από 3 δισ. ευρώ είναι τα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο από τη νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής οδού. Εκτός από το εφάπαξ τίμημα, το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του ΤΑΙΠΕΔ θα εισπράττει σε ετήσια βάση το 7,5% των ακαθάριστων εσόδων της Αττικής Οδού για όλη τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης.

Υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Καταγραφή συνθηκών προσβασιμότητας χώρων πολιτισμού και ανάπτυξη ψηφιακής πύλης πληροφόρησης για επισκέπτες με μειωμένη κινητικότητα». Το έργο χρηματοδοτείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η ισότιμη συμμετοχή των συμπολιτών μας με αναπηρία στη δημόσια ζωή είναι συνταγματική υποχρέωση της δημοκρατικής μας πολιτείας. Η Κυβέρνηση έχει διαμορφώσει και υλοποιεί ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα 'Ατομα με Αναπηρία, δημιουργώντας υποδομές που δίνουν πρόσβαση στους συμπολίτες μας με αναπηρία σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, μουσεία και γενικά στις πολιτιστικές υποδομές της χώρας μας. Το στοίχημά μας είναι να αποκαταστήσουμε την προσβασιμότητα σε μνημεία παγκόσμιας ακτινοβολίας, χωρίς να αλλοιωθεί, στο ελάχιστο, ο χαρακτήρας τους.

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης.

Βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου είναι μεταξύ άλλων:

η ολοκλήρωση της παράδοσης των μελετών κτηματογράφησης, η θέσπιση νέας, ενιαίας διαδικασίας διόρθωσης εντός του λειτουργούντος Κτηματολογίου, η χρήση νέας εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης για την υποβοήθηση της διεκπεραίωσης εκκρεμών πράξεων του Κτηματολογίου,

η δυνατότητα υποβολής πράξεων στο Κτηματολόγιο 24 ώρες το 24ωρο.

Οι διατάξεις αυτές θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας κτηματογράφησης, ώστε να ολοκληρωθεί η ένταξη όλης της χώρας στο λειτουργούν κτηματολόγιο μέχρι το τέλος του 2025, με απλούστερες, ταχύτερες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες που θα ενισχύσουν την ασφάλεια δικαίου, θα μειώσουν τις μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες και θα διευκολύνουν στο να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά ζητήματα καθυστερήσεων.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας δημιουργεί για πρώτη φορά ένα πλήρες προστατευτικό πλαίσιο για τα παιδιά που ενηλικιώνονται μέσα στα ιδρύματα παιδικής προστασίας, χωρίς να έχουν προοπτική υιοθεσίας ή αναδοχής, μέσω του προγράμματος Ημιαυτόνομης Διαβίωσης. Το πρόγραμμα αφορά παιδιά και νέους 15 ετών και άνω οι οποίοι είτε ζουν σε ιδρύματα, είτε φιλοξενούνται προσωρινά για λόγους προστασίας, σε κάποιο νοσοκομείο.

Μέχρι το τέλος του 2025, εκτιμάται ότι στα διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης θα έχουν φιλοξενούνται τουλάχιστον 200 παιδιά και νέοι με δυνατότητα παραμονής μέχρι και το 26ο έτος της ηλικίας τους.

Ως πολιτεία κάνουμε το χρέος μας ώστε τα παιδιά αυτά να μην είναι πια αόρατα για το κοινωνικό κράτος και αυτό ερχόμαστε να διορθώσουμε με το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρέχουμε, έτσι όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή και ομαλή αυτονόμησή τους».

