Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η συνάντηση διήρκησε μία ώρα και πραγματοποιήθηκε πριν από το άτυπο γεύμα των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ με τον Τούρκο υπουργό. Η συνάντηση έλαβε χώρα στα Γραφεία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συζητήθηκαν οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.

Οι ίδιες διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι κατά τη συζήτηση, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, όμως θα πρέπει να γίνονται σεβαστά το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών-μελών και η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της ΕΕ. Επί αυτού απαιτείται μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ της Τουρκίας με την ΕΕ.

Στο σκέλος της συζήτησης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, έθεσε όλα τα θέματα που κατά το προηγούμενο διάστημα δημιούργησαν εντάσεις εκ μέρους της Τουρκίας, επισημαίνοντας την ανάγκη ύπαρξης καλού κλίματος, αποφυγής εντάσεων και σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Συζητήθηκε, επίσης, η επικείμενη συνάντηση των ηγετών της Ελλάδας και της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη, όπου θα συζητηθούν το χρονοδιάγραμμα και τα επόμενα βήματα του διαλόγου.

Τέλος, όσον αφορά το Κυπριακό, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη επανεκκίνησης του διαλόγου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και αξιοποίησης της ευκαιρίας που θέτει η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

