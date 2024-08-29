Mε τον δήμαρχο Βέροιας Κώστα Βοργιαζίδη, συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Συζήτησαν με τη συμμετοχή αυτοδιοικητικών παραγόντων της Ημαθίας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι και τις δυσκολίες για την περιφερειακή ανάπτυξη.

«Τα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης είναι πολλά: Το κόστος ενέργειας, η λειψυδρία, οι πόροι που χρειάζεστε για να προσφέρετε υπηρεσίες κοντά στον πολίτη, θέματα περιφερειακής ανάπτυξης», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις για να ενισχύσει τον θεσμό.

«Δυστυχώς, όμως, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και να απουσιάζει η διάθεση διαλόγου και συνεννοήσεων. Κάτι που υπογραμμίζεται ιδιαιτέρως από τον σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ευρώπη έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε φθηνά δάνεια και επιδοτήσεις δισεκατομμυρίων, ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας και ένα συνεκτικό σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε καμία συζήτηση, αλλά όλα ήταν αποτέλεσμα κεντρικών κυβερνητικών επιλογών. Ενώ θα έπρεπε να ανοίξει διάλογος με την κοινωνία των πολιτών, την Αυτοδιοίκηση, τα Επιμελητήρια και σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε δήμο, σε κάθε νομό, με ευρύτερες συναινέσεις να υλοποιηθούν έργα που θεωρούνται ζωτικής προτεραιότητας. Δεν έγινε και δείχνει πώς πραγματικά αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία τον θεσμό. Ήταν μία επιλογή περιφρόνησης όλων των βαθμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» τόνισε ο νυν και υποψήφιος εκ νέου πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Πηγή: skai.gr

