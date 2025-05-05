«Τα βίντεο Καπερνάρου-Μητσοτάκη είναι αλλοιωμένα σύμφωνα με δύο νέες τεχνικές εκθέσεις», τονίζει, σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Καραμέρος.
«Η Διεύθυνση Εγκληματολογκών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας παραδέχεται επί λέξει πως: "…όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται ως παραλείψεις ή ανεξερεύνητα ερωτήματα, αναδείχθηκαν και αποτελούν μέρος των εκθέσεων εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, τα οποία εντοπίστηκαν, αναλύθηκαν και αποτυπώθηκαν…"», επισημαίνει ο κ. Καραμέρος και καταλήγει:
«Είναι ενδεικτικό ότι στις 22/11/24, πολλούς μήνες μετά το έγκλημα, η φωτογραφία των πραγματογνωμόνων με υπέρθεση δείχνει ολόιδιο τον ίδιο θάμνο που σύμφωνα με τα βίντεο Καπερνάρου Μητσοτάκη υπήρχε 16 μήνες πριν. Με αυτά τα βίντεο προσπαθεί η κυβέρνηση να μπαζώσει την έρευνα για την πυρόσφαιρα. Δεν θα καταφέρει να κρύψει την αλήθεια».
