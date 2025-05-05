Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ φιλοξενήθηκε το πρωί της Δευτέρας (5/5) ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος τοποθετήθηκε για μια σειρά θεμάτων ως προς την υπόθεση των Τεμπών.

«Υπάρχει ένας άνθρωπος που παρουσιάζεται σαν πραγματογνώμονας, του οποίου και η ιδιότητα και τα εχέγγυα αμφισβητούνται, και σε κάθε περίπτωση η Αστυνομία έχει επαναβεβαιώσει ότι τα βίντεο είναι γνήσια με τη χθεσινή της ανακοίνωση το βράδυ», ανέφερε αρχικά. «Ούτως ή άλλως οδεύουμε προς τη δίκη, η δικογραφία έχει έρθει και στη Βουλή όπου μπορεί ο κάθε βουλευτής να έχει πρόσβαση σε αυτήν, και θα έχουμε και δικαστικές πραγματογνωμοσύνες που θα δουν το φως της δημοσιότητας. Σε ό,τι αφορά στην πυρόσφαιρα, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ δεσμεύεται ότι θα συμβληθεί με ίδρυμα εγνωσμένου κύρους, για να μπορέσει να οριστικοποιηθεί η επιστημονικότητα του πορίσματος».

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις αλλαγές στις μεταφορές, με τον κ. Κυρανάκη κάνει λόγο για ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης του κοινού. «Όλες μας οι ενέργειες προφανώς έχουν ως προτεραιότητα να αποκαταστήσουν αυτήν την εμπιστοσύνη. Αλλά πέρα από τις ανακοινώσεις των συστημάτων και τα ακρωνύμια που έχουν μπει στον δημόσιο διάλογο, οι πολίτες να βλέπουν ότι όντως η ασφάλεια σαν δόγμα με τις νέες δικλείδες που εισάγει το νομοσχέδιο, έχει πλέον εμπεδωθεί».

«Όταν τηρείται ευλαβικά ο κανονισμός κίνησης και δεν παραβιάζονται οι κανόνες σήμερα, τότε τα τρένα κινούνται με ασφάλεια. Εμείς τώρα ερχόμαστε και βάζουμε νέες δικλείδες ασφαλείας, όχι γι ατου χρόνου, όχι για το 2026, όχι για το 2027, αλλά για τώρα. Τι θα γίνει σε 3 μήνες; Το σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού θα είναι έτοιμο, θα έχει μπει σε έναν ικανό αριθμό συρμών και κάθε εβδομάδα θα προστίθενται περισσότερα, με σκοπό να μη λειτουργεί μόνο όπου υπάρχει τηλεδιοίκηση, αλλά και στα 2.000 χιλιόμετρα γραμμής, ακόμα και στους μικρούς άξονες. Με άλλα λόγια, οτιδήποτε μπαίνει πάνω σε ράγες θα παρακολουθείται στην πραγματική του θέση σε πραγματικό χρόνο. Λύνουμε έτσι το πρόβλημα του GPS το οποίο είχε κι έχει μεγάλη απόκλιση. Αυτό είναι πρόσθετο σε σχέση με τη σύμνβαση 717, η οποία ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023».

