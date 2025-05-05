Ζ. Κωνσταντοπούλου: Η κυβέρνηση σκοπεύει για πρώτη φορά να διακόψει την Τακτική Σύνοδο τον Ιούλιο

«Μια αποκάλυψη, που εν τη ρύμη του λόγου του έκανε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, ανέδειξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την έναρξη των εργασιών της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας στην Κέρκυρα», σύμφωνα με την Πλεύση Ελευθερίας.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του κόμματος, «ο κ. Μπούγας στον χαιρετισμό του ανακοίνωσε ότι μέχρι τον Ιούλιο, που θα ολοκληρωθεί η Τακτική Σύνοδος, θα έχει ψηφιστεί ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. "Ποιόν ρωτήσατε;", αναρωτήθηκε εύλογα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας».

«Οι δικαστές ήδη αντιδρούν, οι δικηγόροι θα αντιδράσουν και όταν δώσετε στη δημοσιότητα αυτά που απεργάζεστε θα υπάρξουν και οι κοινωνικές αντιδράσεις», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και «αποκάλυψε το σημαινόμενο πίσω από την αναγγελία του υφυπουργού είναι "ότι σκοπεύει η κυβέρνηση για πρώτη φορά, τώρα που κλείνει η 2η Τακτική Σύνοδος μετά την Κοινοβουλευτική περίοδο του Εγκλήματος των Τεμπών, να κόψει την Τακτική Σύνοδο τον Ιούλιο... Ούτε το '23 ούτε το '24, ποτέ δεν έγινε κλείσιμο της Βουλής και ολοκλήρωση της Τακτικής Συνόδου τον Ιούλιο. Έτρεξε κανονικά η Τακτική Σύνοδος μέχρι τον Οκτώβριο, που το Σύνταγμα ορίζει ότι την πρώτη Δευτέρα κάθε Οκτωβρίου του χρόνου, ξεκινά η επόμενη Τακτική Σύνοδος.

Τι μας είπατε δηλαδή; Ότι για αυτήν ειδικά τη Σύνοδο, θα κάνετε κάτι άλλο απ' όλες τις προηγούμενες και θα την κόψετε νωρίτερα. Αυτό όμως δεν μπορεί παρά να μας ενημερώνει υπογείως, ότι σκέφτεστε, παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα έχει αναθεωρηθεί, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει από το Σύνταγμα η αποσβεστική προθεσμία της 2ης Τακτικής Συνόδου της επόμενης Κοινοβουλευτικής περιόδου, σκέφτεστε παρ´ όλα αυτά, επειδή δεν έχετε αλλάξει τον Νόμο περί ευθύνης Υπουργών, να συγκροτήσετε άλλο ένα υπερασπιστικό επιχείρημα παραγραφής για τον κ. Μητσοτάκη, για τον κ. Καραμανλή, για τον κ. Τριαντόπουλο και για όλους τους ενεχόμενους. Απέναντι σε αυτήν την μεθόδευση θέλω να σας το δηλώσω καθαρά, ότι δεν θα βρείτε ούτε μόνον εμένα ή την Πλεύση Ελευθερίας, ούτε μόνον τους συγγενείς των θυμάτων και τους επιζώντες και τις επιζώσες, θα βρείτε απέναντι ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, η οποία έχει βγει στους δρόμους μαζικά και διεκδικεί Δικαιοσύνη, γιατί ξέρει ότι φαλκιδεύετε τους όρους και τις εγγυήσεις της ανεξάρτητης απονομής της Δικαιοσύνης"», σημείωσε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.