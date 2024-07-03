ΣΥΡΙΖΑ για Αυγενάκη: Μισό κιλό, μισή ζωή, μισή διαγραφή

«Μισό κιλό, μισή ζωή, μισή… διαγραφή: Τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναγάγει τα ημίμετρα και τις δειλές αποφάσεις σε κανόνα της πολιτικής του, ακόμα κι όταν αφορούν εξόφθαλμα περιστατικά που προσβάλλουν κάθε πολίτη», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ανακοίνωση του για τον Λευτέρη Αυγενάκη.

Προσθέτει ειδικότερα, ότι «έτσι και με τον κ. Αυγενάκη: με καθυστέρηση ημερών, κι αφού πρώτα κυκλοφόρησε το αδιάψευστο βίντεο με το απαράδεκτο περιστατικό χειροδικίας από τον πρώην υπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να τον αποπέμψει μεν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τον κρατάει στο κόμμα και δεν του ζητάει καν να παραδώσει την έδρα του». Σχολιάζει ότι «ο Κυρ. Μητσοτάκης λέει δηλαδή σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας: τα στελέχη μου έχουν ασυλία, απεριόριστη εξουσία και δικαίωμα να χειροδικούν έναντι όποιου κάνει απλώς τη δουλειά του. Κι αν υπάρξει κάνα μαρτυριάρικο βίντεο, τότε απλώς θα βάζει τον κάθε Αυγενάκη για λίγο στον πάγκο ώστε να τον επαναφέρει με την πρώτη ευκαιρία…». «Αλλά είπαμε, ο Κυρ. Μητσοτάκης ειδικεύεται στις μισές δουλειές: Ημίμετρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας, ημίμετρα στη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, ημίμετρα κι όταν θίγεται το αίσθημα δικαιοσύνης των πολιτών. Κάτι πρέπει ν΄αλλάξει σ΄αυτή τη χώρα…», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.