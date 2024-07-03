Ανδρουλάκης- Economist: Aυξήθηκαν οι ανισότητες

Από το βήμα του 28th Annual Economist Goverment Raound Table, o Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε πρίν από λίγη ώρα , πώς «η κλιμακούμενη δυσπιστία και δυσφορία μεγάλου μέρους των κοινωνιών απέναντι στα πολιτικά συστήματα αποτυπώθηκε στις πρόσφατες ευρωπαϊκές εκλογές και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και οφείλουμε να το ακούσουμε όλοι και ιδιαίτερα οι προοδευτικές δυνάμεις:

Απαιτούνται συμπεριληπτικές πολιτικές τόσο στην οικονομία όσο και στη λειτουργία της ίδιας της φιλελεύθερης Δημοκρατίας, ώστε εκατομμύρια πολίτες να σταματήσουν να νιώθουν ότι η καθημερινή τους ζωή εξαντλείται απλώς στον αγώνα για επιβίωση».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι στο πεδίο της οικονομίας οι σοσιαλδημοκράτες πιστεύουν στο τρίπτυχο Βιώσιμη ανάπτυξη -Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας- Μείωση των ανισοτήτων.

Μιλώντας για την πραγματική εικόνα για την οικονομία,ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «πέρα από τους δήθεν «εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης» για τους οποίους πανηγυρίζει η κυβέρνηση, θα διαπιστώσουμε ότι το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε την περίοδο 2019-2023 αθροιστικά μόλις 5,8%, με μέσο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης στο 1,4%. Παρά τον πακτωλό πόρων που εισέρευσαν και συνεχίζουν να εισρέουν στη χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης».

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση πανηγυρίζει, αλλά τα οφέλη της ανάπτυξης δε διαχέονται στην κοινωνία, ούτε θεραπεύονται οι διαρθρωτικές αδυναμίες του κράτους και της οικονομίας.

Η απασχόληση στη χώρα μας παραμένει δεύτερη από το τέλος στην Ε.Ε. ενώ το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο το πρώτο τετράμηνο άγγιξε τα 11 δισ. ευρώ .

«Οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν αξιοποιούνται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για τη διασφάλιση σταθερά υψηλών και βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης

μέσα από ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο», υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης επικαλούμενος την Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου σωρευτικά την περίοδο 2021-23 μόνο το 45% των συνολικών κονδυλίων των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης που έχουν εισπραχθεί από την Ελλάδα έχει διοχετευθεί στην πραγματική οικονομία.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ πρόσθεσε ότι οι δημόσιες δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τις επιχορηγήσεις του Ταμείου ήταν αρκετά χαμηλότερες σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις των εθνικών σχεδίων: «Έχουμε την υψηλότερη υποεκτέλεση μετά την Κροατία και τη Βουλγαρία.Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι οι διεθνείς οργανισμοί βλέπουν μέση ετήσια μακροπρόθεσμη αύξηση του ΑΕΠ στην περιοχή του 1%. Με αποτέλεσμα, το έργο της σύγκλισης με το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ένωσης να έχει καταστεί εξαιρετικά δύσκολος στόχος που απαιτεί δυο δεκαετίες στις καλύτερες των συνθηκών, κάτι βέβαια πολύ σχετικό σύμφωνα με τις πρόσφατες εξαιρετικά απρόσμενες εμπειρίες, όπως η πανδημία και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και χωρίς να ξέρουμε τι μας ξημερώνει τον Νοέμβριο στις αμερικανικές εκλογές», τόνισε .

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση για το σχέδιό της για την οικονομία καθώς ισχυρίστηκε ότι «οδηγεί σε μεγάλες ανισότητες και συγκέντρωση του πλούτου σε λίγα χέρια. Ο πληθωρισμός της απληστίας στην Ελλάδα έτρεξε 5,5 φορές πιο γρήγορα σε σύγκριση με την ευρωζώνη κατά την τελευταία 4ετία,όπως αποτυπώνει η τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση του πραγματικού εισοδήματος από εργασία (-8,3%) την περίοδο 2019 - 2023, σε σχέση με όλες τις χώρες της ΕΕ κι είναι σε απόκλιση από τους 27 όπου οι μισθοί και τα κέρδη ακολουθούν σχεδόν παράλληλη πορεία, στη χώρα μας η ψαλίδα ανοίγει .

«Το μερίδιο των μισθών συρρικνώνεται (είναι το δεύτερο χαμηλότερο στους 27) και το μερίδιο των κερδών φουσκώνει -είναι το τρίτο μεγαλύτερο στους 27.Οι ανισότητες όχι μόνο παγιώνονται αλλά και διευρύνονται», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης

Τόνισε ότι για το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, «η σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη δεν απαιτεί απλώς επιμέρους τομεακές βελτιώσεις, αλλά ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο που θα καλλιεργεί στους πολίτες μια αίσθηση σταθερότητας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Βασική μας αρχή είναι ότι τα πολιτικά δικαιώματα αποκτούν δημοκρατικό περιεχόμενο μόνο όταν βασίζονται σε κοινωνικά δικαιώματα, αλλιώς θα παραμείνουμε θεατές στη διόγκωση του «δημοκρατικού ελλείμματος» στη χώρα μας.

Έλλειμμα, που δεν αφορά μόνο το κράτος δικαίου και τους θεσμούς, αλλά και την έλλειψη εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων απαραίτητων για τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή με αξιοπρέπεια και προοπτική.

Γι' αυτό, οι προτεραιότητες που οφείλουμε να θέσουμε για τη χώρα την επόμενη δεκαετία είναι η διασφάλιση μιας βιώσιμης και σταθερής ανάπτυξης.

Πρότεινε συγκεκριμένους άξονες και πολιτικές για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την εμπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης στη χώρα ασκώντας έντονη κριτική στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας καθώς όπως είπε χρειαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής, όπως αυτό που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ.

Επέκρινε έντονα τη φορολογική πολιτική η οποία , κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μέσα σε τρία χρό­νια, τα κέρ­δη που έφυγαν στο εξω­τε­ρι­κό σχεδόν τρι­πλα­σιά­στη­καν και δεν έμειναν στον τόπο μας για να καλύψουν το τεράστιο επενδυτικό κενό.

«Σήμερα στη χώρα, για να αντιληφθούμε τον άδικο χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος, φόρο πληρώνει πλέον ακόμη και ο μισθωτός με τον βασικό-εισαγωγικό μισθό των 830 μικτά», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Εξηγώντας τις προτάσεις του κόμματός του ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στόχος μας για την Ελλάδα της επομένης δεκαετίας είναι να κάνουμε τη χώρα μας μαγνήτη για καλές δουλειές, να κατοχυρώσουμε ότι η παραγωγική εργασία διασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή και την προοπτική ότι τα παιδιά μας θα ζήσουν καλύτερα από εμάς.

«Η εποχή της διακυβέρνησης Μητσοτάκη θα μείνει στην Ιστορία ως η εποχή με τη μεγαλύτερη αισχροκέρδεια στην πλάτη του ελληνικού λαού. 'Αφησε μια αγορά αρρύθμιστη, γεμάτη ολιγοπώλια με τα οποία δε συγκρούστηκε οδηγώντας τη μεσαία τάξη και τους πιο αδύναμους πολίτες να ζουν υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Ονόμασε τις διευθετήσεις, μεταρρυθμίσεις.

Απέφυγε τις ουσιαστικές αλλαγές που χρειάζεται η οικονομία. Πρέπει να εξηγήσει γιατί δεν συγκρούστηκε με όσα κι όσους κρατούν την Ελλάδα πίσω», υπογράμμισε κλείνοντας την ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

