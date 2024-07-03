Εισαγγελική έρευνα για τον Λευτέρη Αυγενάκη

Της Ιωάννας Μάνδρου

Προκαταρκτική έρευνα για το επεισόδιο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από τον πρώην υπουργό και βουλευτή της ΝΔ Λευτέρη Αυγενάκη παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αντώνης Ελευθεριάνος.

Η προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε μετά από καταγγελίες εκπροσώπων των εργαζομένων στο αεροδρόμιο και από την υποβολή αναφοράς από βουλευτή του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ.

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία τα προς διερεύνηση αδικήματα είναι, βία κατά υπάλληλου, διατάραξη λειτουργίας κοινωφελούς επιχείρησης, παράνομη βία και φθορά πράγματος που χρησιμεύει για την εξυπηρέτηση κοινού οφέλους.

Το επεισόδιο έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν ο πρώην υπουργός χειροδίκησε κατά υπαλλήλου του αεροδρομίου όταν ήθελε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο παρά το γεγονός ότι η πτήση είχε κλείσει.

Για την περαιτέρω δικαστική διαδικασία θα απαιτεί άρση της βουλευτικής του ασυλίας.



Πηγή: skai.gr

