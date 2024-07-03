Τασούλας: Αποκλεισμός Αυγενάκη από τις συνεδριάσεις του κοινοβουλίου και μομφή για ανάρμοστη συμπεριφορά

Του Γιάννη Ανυφαντή

Τον αποκλεισμό του Λευτέρη Αυγενάκη για 15 ημέρες από τις συνεδριάσεις του κοινοβουλίου ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Κωνσταντίνος Τασούλας, με τον Πρόεδρο της Βουλής να επιβάλλει την ποινή της μομφής για ανάρμοστη συμπεριφορά στον πρώην υπουργό της ΝΔ.

Ο κ. Τασούλας που συναντήθηκε για 40 λεπτά με τον κ. Αυγενάκη στο γραφείο του, ενημέρωσε το Σώμα πως ο βουλευτής δεν θα μπορεί να παραβρίσκεται στις συνεδριάσεις της Βουλής για τις επόμενες 15 μέρες, τονίζοντας πως: «η συμπεριφορά του Λευτέρη Αυγενάκη στο χώρο του αεροδρομίου ήταν απαράδεκτη. Ζήτησα και τον είδα, μου έδωσε εξηγήσεις, αντιλαμβάνομαι ότι ζήτησε δημόσια συγγνώμη αλλά δεν μπορώ να δεχτώ τη συγγνώμη από έναν εκπρόσωπο του λαού ο οποίος έχει τη στοιχειώδη υποχρέωση να προασπίζει το κύρος του θεσμού που υπηρετούμε και δεν απολαμβάνουμε».

«Ο κώδικας δεοντολογίας περιέχει αυτά που είναι αποτρεπτικά για τους βουλευτές, θέματα που άπτονται της διαφάνειας, τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και της σύγκρουσης συμφερόντων. Υπάρχει γενική διατύπωση που είναι πολύ σωστή αρκεί να εφαρμόζεται. Ανάμεσα στα θέματα διαφάνειας και αποτροπής χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών και σύγκρουσης συμφερόντων περιέχεται η προτροπή ώστε οι βουλευτές να τηρούν τις αρχές προάσπισης του κύρους του κοινοβουλίου. Η τήρηση αυτών των αρχών αφορά συμπεριφορά εντός και εντός κοινοβουλίου και δεν αντιλαμβάνομαι τον ρόλο μου ως παιδονόμος ή κάποιου που παρακολουθεί την ιδιωτική ζωή των πολιτικών αλλά στη στοιχειώδη τήρηση του κανόνα της προάσπισης του κύρους του κοινοβουλίου είναι χρέος όλων μας και οφείλω να το υπερασπιστώ», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο κ. Τασούλας.

Μάλιστα, και η Θεανώ Φωτίου βρίσκεται αντιμέτωπη με την ποινή της ανάκλησης στην τάξη, λόγω της χθεσινής απρεπούς συμπεριφοράς της στην επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής.

Υπενθυμίζεται ότι σάλος προκλήθηκε από νωρίς το πρωί, με αφορμή καταγγελία της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Υπηρεσίες των Αεροδρομίων ότι ο πρώην Υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης βιαιοπράγησε σε βάρος υπαλλήλου αεροπορικής εταιρείας. Ο κ. Αυγενάκης έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη, κάνοντας λόγο για «υπερβολές και ανακρίβειες που διακινούνται σε δημοσιεύματα». Ωστόσο, με αίτημα τη διαγραφή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέπεμψε τον πρώην υπουργό στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΝΔ, ενώ εις βάρος του πρώην υπουργού και βουλευτή της ΝΔ διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα για το επεισόδιο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.