Σταϊκούρας- Economist: Ανάγκη για πόρους ΕΕ και αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής

Στις ανθεκτικές υποδομές και τις βιώσιμες μεταφορές, αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, στο 28th Annual Economist Government Roundtable.

Όπως ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, απαιτούνται επαρκείς ευρωπαϊκοί πόροι για τη γρήγορη πράσινη μετάβαση αλλά και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Όπως ανέφερε, το πρόβλημα στις μεταφορές είναι ότι το 40% των εκπομπών θα προέρχεται από τον συγκεκριμένο κλάδο, μέχρι το 2030.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, προτεραιότητα για το υπουργείο αποτελούν τα μεγάλα δημόσια έργα, όπως το Άκτιο - Αμβρακία, ο Ε 65, το Πάτρα - Πύργος, το Μετρό Θεσσαλονίκης και η επέκταση προς Καλαμαριά, το Μπράλος - 'Αμφισσα, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, ο ΒΟΑΚ.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά εκατοντάδες μικρότερα έργα τεράστιας ανταποδοτικότητας στα πεδία της δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της ασφάλειας.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά παρεμβάσεις στο πεδίο των εγγειοβελτιωτικών, αντιπλημμυρικών έργων και έργων ύδρευσης.

Τέταρτος πυλώνας, τα έργα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Όσον αφορά την αποκατάσταση των ζημιών από τη θεομηνία Daniel, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι οι διαγωνισμοί για τις συμβάσεις των έργων θα ολοκληρωθούν εντός του καλοκαιριού, κόστους 900 εκατ. ευρώ, με παρεμβάσεις σε 1.000 σημεία, προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το επόμενο έτος.

Περί τα 400 εκατ. ανέρχονται οι ζημιές στο σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ ήδη εκτελούνται έργα ύψους 35 εκατ. ευρώ στα σχολεία της περιοχής.

Πέμπτος πυλώνας είναι η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των υφιστάμενων υποδομών, καθώς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στην Ελλάδα μιλάμε για νέα έργα χωρίς να αξιολογούμε την ανθεκτικότητα των υφιστάμενων υποδομών.

Όσον αφορά τις μεταφορές, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι ενισχύουμε την ηλεκτροκίνηση, με τη σημαντική αύξηση του στόλου των ηλεκτρικών λεωφορείων, ενώ επεσήμανε ότι σήμερα επισκέφθηκε το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ με τον πρωθυπουργό, προκειμένου να επιθεωρήσουν τον στόλο.

Δεσμευόμαστε ότι 900 νέα λεωφορεία θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας μέχρι το τέλος του 2025, πλήρως προσβάσιμα σε ΑμεΑ.

Επίσης είπε ότι στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση στην ασφάλεια των μεταφορών, στον σιδηρόδρομο, στην αεροπλοΐα, και με έναν νέο ΚΟΚ που θα παρουσιαστεί στο προσεχές διάστημα.

Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε στην ενίσχυση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, με τη δημιουργία μίας νέας γενιάς έργων, κυρίως στην Αττική, ενώ προωθούνται επιπλέον ευρωπαϊκοί πόροι, δάνεια από την ΕΤΕπ.

Έκανε λόγο για τη μεταρρύθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου, με την ομογενοποίηση των φορέων, προκειμένου να υπάρξει ένας ενιαίος οργανισμός, ενώ επιδιώκεται νέα χρηματοδότηση για σιδηροδρομικές υποδομές, λαμβάνοντας υπόψη τους δύο νέους διαδρόμους, 3 Seas, και τον διάδρομο Δυτικά Βαλκάνια - Κεντρική Ευρώπη, «προκειμένου να κάνουμε επενδύσεις σε κεντρικό επίπεδο», όπως είπε. Αισιοδοξούμε ότι τις επόμενες εβδομάδες, ένα σημαντικό τμήμα των νέων χρηματοδοτήσεων θα το καλύψουμε με ευρωπαϊκούς πόρους, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στα περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης αναφέρθηκε απ΄ την πλευρά του ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, που, όπως εξήγησε, εκτείνονται απ΄ τα αντιπλημμυρικά έργα μέχρι τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων.

Για πρώτη φορά έχουμε στη χώρα μία πυκνή και λεπτομερή καταγραφή των έργων που υλοποιούνται στη χώρα, και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα παρέμβασης, προκειμένου να προχωρήσουν πιο γρήγορα τα έργα, ανέφερε ο κ. Κοντογιώργης.

Όπως τόνισε, έχουμε μία μεγάλη ευκαιρία να κατευθύνουμε πόρους σε κρίσιμες υποδομές, και αναφέρθηκε στην εφαρμογή erga.gov.gr.

Εξέφρασε την ανάγκη να έχουμε μία στενή συνεργασία για την υλοποίηση των έργων σε συνδυασμό με άλλες υποδομές, όπως οι αστικές αναπλάσεις.

«Σε αυτή την κατεύθυνση προχωρούμε και γι΄ αυτό η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, και συμπλήρωσε ότι το μεγάλο κόστος αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα και τα έργα διαχείρισης υδάτων, καθώς επίσης και στην ανθεκτικότητα των υποδομών.

Τέλος, όπως ανέφερε ο Στέφανος Αγιάσογλου, διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΥ ΑΕ, το 2024 είναι μία χρονιά ορόσημο για την αστική συγκοινωνία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γιατί ξεκίνησε μετά το 2009 η ανανέωση του στόλου, κάνοντας ένα μεγάλο βήμα στην τεχνολογία κινητικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

