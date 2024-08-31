Στην Ξάνθη περιόδευσε το πρωί του Σαββάτου ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης και σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στα προβλήματα της καθημερινότητας.

«Η αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους και το αυξημένο κόστος ζωής έχει σαν αποτέλεσμα χιλιάδες νέοι να φεύγουν στο εξωτερικό και να μειώνεται συνεχώς ο πληθυσμός. Προτεραιότητα μας είναι η περιφερειακή ανάπτυξη ώστε κάθε χωριό σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχει προοπτική. Δυστυχώς, η Νέα Δημοκρατία δεν υλοποιεί τίποτα απ’ ό,τι προτείνουμε» σημείωσε.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ακρίβειας επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για θέσπιση ενιαίας αρχής καταναλωτή και μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.

«Το αυξημένο κόστος ενέργειας και η λειψυδρία υπονομεύουν τον πρωτογενή τομέα» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Γι’ αυτό χρειάζεται μια άλλη πολιτική. Υπεύθυνη, προοδευτική και αυτήν την πολιτική θέλουμε να ασκήσουμε ως αυριανή κυβέρνηση» τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.