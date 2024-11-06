Κλιμακώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει του Συνεδρίου της Παρασκευής, καθώς απάντηση στη σημερινή συνέντευξη του Στέφανου Κασσελάκη στον ΣΚΑΪ έδωσαν κύκλοι βουλευτών της πλειοψηφίας κι ενώ συνεδριάζει σε τεταμένο κλίμα η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

«Στη σημερινή του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ ο Στέφανος Κασσελάκης απείλησε με τραμπουκισμούς και έκτροπα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ», όπως τονίζουν.

«Επειδή, όμως, δεν γνωρίζει ούτε την ιστορία ούτε τους αγώνες της Αριστεράς σε αυτό τον τόπο, τον ενημερώνουμε ότι η Αριστερά σε όλη της την ιστορία ήξερε να προστατεύει τους ανθρώπους της και τις διαδικασίες της από τους τραμπούκους και μάλιστα σε πολύ δύσκολα χρόνια», επισημαίνουν οι ίδιοι κύκλοι.

«Ας το γνωρίζει καλά λοιπόν ο ενορχηστρωτής και εντολέας των τραμπουκισμών, Στέφανος Κασσελάκης, ότι και σήμερα και αύριο η Αριστερά θα προστατέψει τις διαδικασίες της, τους ανθρώπους της και κυρίως την ιστορία και το μέλλον της», καταλήγουν οι ίδιοι κύκλοι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.