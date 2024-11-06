«Θέλω να ξεκινήσω συγχαίροντας τον Ντόναλντ Τραμπ για την εμφατική νίκη του», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας του για τον Απόδημο Ελληνισμό στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Χαριτολογώντας, δε, κατά την έναρξη της τοποθέτησής του ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος προς τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, είπε ότι «αν θέλετε να ήσασταν ευρηματικοί θα είχατε βάλει στην εκδήλωση έναν υπέρτιτλο «Made Greeks Great Abroad Αgain».

«Είμαι βέβαιος ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα είναι σταθερά ισχυρές και παραγωγικές. Ο χαρακτήρας τους, άλλωστε, όπως έχω πει πολλές φορές είναι στρατηγικός και το πρόσημό τους είναι εθνικό και όχι παραταξιακό. Προσδοκώ συνεπώς σε μια ακόμα πιο στενή συνεργασία μεταξύ των δυο κυβερνήσεων και των δυο λαών», ανέφερε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η συνεργασία της Αθήνας και της Ουάσινγκτον ήταν πάντα άψογη και στη διάρκεια της πρώτης θητείας του νέου προέδρου των ΗΠΑ.

«Θέλω επίσης να θυμίσω ότι η πολύ τιμητική πρόσκληση να μιλήσω στο Κογκρέσο υπήρξε μια πρόσκληση κοινή, και από το Δημοκρατικό και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και θα επαναλάβω, τέλος, ότι η στάση της Ελλάδος τόσο ως μέλος του ΝΑΤΟ, όσο και ως εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πάντα μια στάση αρχών. Και οι αρχές αυτές δεν ετεροπροσδιορίζονται. Αναγνωρίζουν, ωστόσο, πάντα, ότι οι εξελίξεις πέραν του Ατλαντικού επηρεάζουν και το σύνολο των διεθνών συσχετισμών».

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι η Γηραιά Ήπειρος οφείλει να αναζητήσει δυναμικά τη θέση της σε έναν παγκόσμιο χάρτη συσχετισμών και συμφερόντων που αλλάζει διαρκώς. «Να χαράξει νέους δρόμους και να κάνει πιο ανταγωνιστική την ευρωπαϊκή οικονομία, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την κοινωνική συνοχή, να οργανώσουμε ως Ευρωπαίοι επιτέλους την ενεργειακή μας ανεξαρτησία, αλλά και να δρομολογήσουμε την κοινή μας άμυνα».

«Με άλλα λόγια» κατέληξε «οφείλουμε να οικοδομήσουμε τη στρατηγική μας αυτονομία σε νέες συνθήκες. Πιστεύω ότι κι αυτά τα ζητήματα θα συζητηθούν και θα καταστούν ολοένα και πιο επίκαιρα και στην Έκτακτο Σύνοδο Κορυφής που θα λάβει χώρα αύριο και μεθαύριο στη Βουδαπέστη. Με δεδομένη πάντως την ισχυρή παρουσία του ελληνικού στοιχείου στις ΗΠΑ, νομίζω ότι ευτυχή σύμπτωση αποτελεί και το γεγονός ότι αντικείμενο της σημερινής μας συνάντησης είναι το στρατηγικό σχέδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό.

«Η Ελλάδα καθημερινά αλλάζει και σε αυτόν τον δρόμο πρέπει να είναι συνοδοιπόροι οι Έλληνες απανταχού»

Κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο που ψηφίστηκε για τις Ευρωεκλογές μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία και εφαρμόστηκε με απόλυτη επιτυχία, είπε ότι «αποτελεί απόδειξη ότι οι μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις μπορούν και γίνονται και έχει ωριμάσει για την επέκταση και στις εθνικές εκλογές του 2027 και γι αυτό χρειάζεται ευρύτερη συναίνεση καθώς χρειάζονται 200 βουλευτές. Ελπίζω ότι υπάρξει συναίνεση από τα κόμματα για να στείλουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα και στους Έλληνες του εξωτερικού».

Χαρακτήρισε, δε, πρόνομιο να υπάρχει διασπορά σε μια χώρα προσθέτοντας ότι τον σύνδεσμο αυτό δεν τον έκοψαν ποτέ οι Έλληνες του εξωτερικού. «Είναι πατριωτικό καθήκον στο διεθνές περιβάλλον ρευστότητας. Η στάση απέναντι στον απόδημο Ελληνισμό είναι σημαντικός βραχίονας της ενεργής εξωτερικής πολιτικής που βάρυνε το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας ώστε όλοι να την αναγνωρίζουν ως παράγοντας σταθερότητας».

Κανένα κράτος δεν μπορεί να αποκτήσει ισχυρή αποτρεπτική φωνή και αμυντική θωράκιση χωρίς ισχυρή οικονομία, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα του 2024 είναι διαφορετική από την Ελλάδα του 2019 και ειναι κάτι που αναγνωρίζουν πρωτίστως οι Έλληνες του εξωτερικού που μπορούν να βλέπουν την πρόοδο μακριά από τα παραμορφωτικά γυαλιά της τοξικής εσωτερικής πολιτικής πραγματικότητας» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα καθημερινά αλλάζει και σε αυτόν τον δρόμο πρέπει να είναι συνοδοιπόροι οι Έλληνες απανταχού».

«Με σχέδιο και δουλειά να είστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας και θα υλοποιήσουμε το σχέδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

