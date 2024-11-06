Για τη νίκη Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές και τις προεκτάσεις της εκλογής του, τα ελληνοτουρκικά, το Ουκρανικό και τον ρόλο του ΝΑΤΟ αλλά και για την κριτική Σαμαρά και τις δηλώσεις Γεωργιάδη για το ΠΑΣΟΚ μίλησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στο MEGA.

Κληθείς να σχολιάσει το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, που ακόμη δεν είχε οριστικοποιηθεί, ανέφερε ότι «ήταν μια οριακή διαδικασία ως προς την πρόβλεψη που έκαναν όλοι, οπότε όλα ήταν πιθανά και για αυτό και είχαμε πει ότι -ανεξαρτήτως αποτελέσματος- δεν θα επηρεαστούν οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, που είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο, είναι στρατηγικής σημασίας. Προφανώς και ο πρωθυπουργός και συνολικά η κυβέρνηση θα συνεργαστούμε με τον οποιαδήποτε… ».

Για το κατά πόσο η χώρα μας είναι έτοιμη «να αντιμετωπίσει την Τουρκία σε νέες καταστάσεις», ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως «μέσα σε αυτά τα χρόνια, από το 2019 και το 2020 που έγιναν οι τελευταίες αμερικανικές εκλογές, η Ελλάδα είναι μια άλλη χώρα. Είναι μια πολύ πιο ισχυρή χώρα που έχει καταφέρει και έχει διανύσει πολλά παραπάνω βήματα από άλλες χώρες γειτονικές γιατί δεν ετεροκαθορίζεται η πολιτική αμυντικής θωράκισης. Δηλαδή, αυτά τα οποία έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα και για τα F35 και βέβαια για τα Rafale και τις Βelharra αλλά και όλες οι συμφωνίες που έχει συνάψει και το "μέγεθός" της πλέον ως χώρα είναι εντελώς διαφορετικό, πολύ μεγαλύτερο από αυτό που ήταν το 2020, το 2019 και νωρίτερα. Και είναι μια χώρα, πλέον, που μετράει και στον ευρωπαϊκό και στον παγκόσμιο χάρτη. Να σας θυμίσω ότι την τελευταία φορά που είχε εκλεγεί Πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ, το 2016, η Ελλάδα ήταν το "μαύρο πρόβατο" της Ευρώπης. Ουσιαστικά μαζευόντουσαν όλοι στην Ευρώπη για να συζητήσουν για το πρόβλημα της Ελλάδας. Το 2024, η Ελλάδα είναι η χώρα που πρωταγωνιστεί σε μια σειρά από πολύ μεγάλα προβλήματα που καλείται να λύσει η Ευρώπη. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ασχέτως αποτελέσματος στις ΗΠΑ, έχει έρθει η ώρα -ίσως ο χρόνος είναι και πολύ λίγος- να ωριμάσει πολιτικά, να πάρει γενναίες αποφάσεις, τα είπε και η έκθεση του κ. Ντράγκι, και ως προς την ανταγωνιστικότητά της, που υστερεί και σε μια σειρά από ζητήματα που πρέπει να πάρει γρήγορα αποφάσεις».

Σε σχόλιο σχετικά με το ότι «ο Ερντογάν με τον Μπάιντεν είχε χαμηλώσει τους τόνους» και τι θα γίνει «αν αλλάξει στάση η Τουρκία», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως «το έχει πει και ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών πολλές φορές, ότι η Ελλάδα δεν καθορίζει -άρα στην πραγματικότητα δεν ετεροκαθορίζει- τις σχέσεις της με άλλες χώρες με βάση μια τρίτη χώρα. Ως προς την Τουρκία έχουμε επιλέξει τον δρόμο του διαλόγου, ο οποίος δεν είναι δρόμος καμίας υποχώρησης. Μέσα από αυτόν τον δρόμο του διαλόγου έχουμε καταφέρει και έχουμε πετύχει κάποια σημαντικά πράγματα. Παράλληλα με τον δρόμο του διαλόγου έχουμε καταφέρει και μια σειρά από μεγάλες επιτυχίες της χώρας μας, αυτές που περιέγραψα και πριν για να μην τις επαναλάβω, και σε αμυντικό και σε διπλωματικό επίπεδο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, ούτε ένα εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί να σημαίνει σημαντικές αλλαγές μόνο και μόνο επειδή μπορεί να υπήρχαν κάποιες σχέσεις στο παρελθόν. Η Ελλάδα έχει ριζωμένες σχέσεις με τις ΗΠΑ, προσωπικά ο πρωθυπουργός έχει διαύλους επικοινωνίας και με τα δύο κόμματα. Αυτό επιτάσσει μια συνεπής και αποτελεσματική διπλωματική εξωτερική πολιτική. Έχει δώσει διαπιστευτήρια. Και να θυμίσουμε ότι τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον χειροκρότησαν και τα δύο μέρη του Κογκρέσου γιατί κατάφερε μέσα σε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια -και πανδημίας και πολλών άλλων παράλληλων κρίσεων- να δυναμώσει την Ελλάδα και οι θέσεις τής χώρας μας, ουσιαστικά, να ταυτίζονται με θέσεις της Δύσης. Ένα από αυτά, τα οποία αναδεικνύει ο διάλογος, είναι και αυτό. Όταν, για παράδειγμα, ακούγαμε από τον κ. Ερντογάν κάποια, τα οποία δεν μπορούσαμε καν να διανοηθούμε για τη δράση της Χαμάς, ήρθε ο Ελληνας πρωθυπουργός και απάντησε».

Κληθείς να σχολιάσει την επίσκεψη Πομπέο, του πρώην υπουργού Εξωτερικών επί Τραμπ, και τη συνάντησή του με τον κ. Μητσοτάκη, είπε ότι ήταν ανεπίσημη συνάντηση αλλά «κάθε συνάντηση, ειδικά σε τέτοιο επίπεδο, έστω και άτυπη, έχει τον συμβολισμό της. Όταν έρχεται, λοιπόν, ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες ενός εκ των υποψηφίων και συναντά τον πρωθυπουργό μιας χώρας, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το υποτιμήσει. Και είναι κάτι, το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που σας έλεγα πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ότι υπάρχουν δίαυλοι και πολύ ισχυροί δίαυλοι επικοινωνίας για να διατηρηθεί και να καλλιεργηθεί ακόμα περισσότερο αυτή η σχέση μεταξύ της χώρας μας και του στρατηγικού μας συμμάχου, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

Για την κρίση στην Ουκρανία, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι «η στήριξή μας στην Ουκρανία δεν είναι μία απόφαση μόνο πολιτικής στρατηγικής. Είναι μία απόφαση δημοκρατίας και στήριξης των στοιχειωδών κανόνων του κράτους δικαίου και προστασίας του αμυνόμενου. Η στήριξη σε αυτόν, ο οποίος δέχεται μια επίθεση, δεν είναι, νομίζω, υπό διαπραγμάτευση. Από εκεί και πέρα, ας περιμένουμε να δούμε τα επίσημα αποτελέσματα και τις προγραμματικές θέσεις και τις πρώτες δηλώσεις του νέου ή της νέας, γιατί ακόμα είναι τυπικά ανοιχτό το αποτέλεσμα Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, για να μπορέσουνε και να γίνουν και κάποιες τοποθετήσεις».

Σχετικά με την προοπτική ενδεχόμενης υποβάθμισης του ΝΑΤΟ, απάντησε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, νομίζω ανά τους αιώνες, έχουν αποδείξει ότι είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό ομοσπονδιακό κράτος, το οποίο δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη τόσο εύκολα εξωτερική πολιτική. Σίγουρα τα πρόσωπα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά υπάρχει και μία διαχρονικότητα σε κάποιες αποφάσεις, έχουμε πολλά ανοιχτά ζητήματα στον κόσμο ολόκληρο και νομίζω καταστάσεις οι οποίες είναι πρωτοφανείς και όλες αυτές οι συζητήσεις που κάνουμε, γιατί αυτήν τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω κάτι το οποίο είναι υποθετικό, καταδεικνύουν την κρισιμότητα και των καταστάσεων και τη δυσκολία κάποιων αποφάσεων. Και για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, παρά τα πολλά προβλήματα που ακόμα αντιμετωπίζουν οι πολίτες, το πόσο σημαντικό είναι, σε αυτό το παγκόσμιο στερέωμα και στο τι συμβαίνει στην Ευρώπη, με τους φόρους οι οποίοι μπαίνουν σε όλες τις χώρες, με την κατάσταση που υπάρχει οικονομικά, ότι η Ελλάδα μετά από πάρα πολλά προβλήματα και πολύ δύσκολα χρόνια, αρχίζει και σηκώνει κεφάλι και ως προς την ανάπτυξη και ως προς τη μείωση του χρέους και ως προς το ότι έχει ρεκόρ μείωσης στην ανεργία. Σε αυτό το περιβάλλον έχουμε καταφέρει σημαντικές επιτυχίες για να μειώσουμε πολλές ανισότητες και δυσκολίες του κόσμου».

Σε σχόλια των δημοσιογράφων κατά πόσο είχε προκαλέσει πανικό στην Ευρώπη και μόνο η προοπτική εκλογής Τραμπ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε: «Απλά η Ευρώπη προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια και μάλιστα ξεκινά ένα άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Βουδαπέστη, πολύ σημαντικό, στον απόηχο του αποτελέσματος του εκλογικού… Λέγαμε πριν για το τι θα γίνει στο α ή στο β σενάριο, για παράδειγμα για τα F-16, τα F-35, που η Ελλάδα έχει καταφέρει και έχει περάσει δύο πίστες, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, υπάρχουν όροι, όταν -για παράδειγμα- είσαι μέλος του ΝΑΤΟ, να μην χρησιμοποιηθούν όλα αυτά εναντίον συμμαχικού κράτους, που είναι η Ελλάδα. Αυτά όλα είναι πράγματα, τα οποία δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε πρόκειται να αλλάξουν, ούτε πρόκειται να επηρεαστούν από αυτήν την εκλογή».

Για τις τοποθετήσεις Κ. Καραμανλή και Αντ. Σαμαρά και την έκφραση ανησυχίας για την τουρκική επιθετικότητα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως «το να βγαίνεις και να λες ότι η εθνική γραμμή είναι αυτή, η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία, ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και καμία άλλη, και να ζητάς από την κυβέρνηση να το επαναλάβει, αν και το έχουμε πει δεκάδες, εκατοντάδες φορές, υποχρέωσή μας είναι να το λέμε συνέχεια και το επαναλαμβάνω κι εγώ εδώ σήμερα για ακόμη μία φορά».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ούτε ο ίδιος ούτε κανένα άλλο κυβερνητικό στέλεχος έχει ποτέ ποινικοποιήσει άποψη πρώην πρωθυπουργού. «Εμείς τι κάνουμε; Ανεξαρτήτως ποια είναι η κριτική, αν είναι σφοδρή ή πιο ήπια ή από έναν δημοσιογράφο, από ένα πολιτικό κόμμα, εμείς επαναλαμβάνουμε την εθνική γραμμή και υπενθυμίζουμε πού ήταν η Ελλάδα, σας το έκανα και στην αρχή, μιλώντας για την Αμερική. Η δουλειά η δικιά μας είναι, απευθυνόμενος στους πολίτες, η κυβέρνηση, η οποία είναι αρκετά χρόνια, πλέον, είναι έξι χρόνια κυβέρνηση, εγώ είμαι στον ρόλο αυτόν περίπου ενάμιση χρόνο, πρέπει να θυμίζουμε από πού ξεκινήσαμε και πού έχουμε βρεθεί», σημείωσε.

Ακόμη, επεσήμανε πως «Η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη, η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας αυτήν τη στιγμή, η οποία έχει τη στήριξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας σε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, σε περιόδους όπως σας περιέγραψα και σε αυτά τα θέματα, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική ατζέντα διαχρονικά για την παράταξή μας, καταφέραμε και περάσαμε πολύ μεγάλους σκοπέλους, όπως για παράδειγμα το μεταναστευτικό, η Ελλάδα ήταν μια χώρα που είχε σχεδόν 100.000, 93.000 διαμένοντες, 130 δομές, είχε μια μεγάλη κρίση στον Έβρο, την οποία την απέτρεψε… Όσο προχωράμε μπροστά, με τις όποιες διαφωνίες υπάρχουν, που διαχρονικά υπήρχαν μέσα σ' ένα δημοκρατικό κόμμα, τονίζουμε το ότι η Ελλάδα έχει ψηλώσει, το ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να βάλει στο τραπέζι ζητήματα κόκκινων γραμμών, ζητήματα κυριαρχίας, τόσο μπορούμε να πάμε ενωμένοι παρακάτω. Δεν ετέθη ποτέ θέμα διχαστικής λογικής από την πλευρά της κυβέρνησης».

Αναφορικά με δήλωση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, «για συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «χρησιμοποίησε ένα σχήμα λόγου ο κ. Γεωργιάδης για να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ, παρά την επανεκλογή του κ. Ανδρουλάκη, για το ΠΑΣΟΚ είναι σαν να μην άλλαξε τίποτα. Και απαρίθμησα κι εγώ προ ημερών μια σειρά από σοβαρά θέματα για τον κόσμο, για τους πολίτες, για την κοινωνία, στα οποία το ΠΑΣΟΚ είπε "όχι" στους πολίτες και όχι στην κυβέρνηση». Έκανε σαφές, επίσης, πως «δεν υπάρχει ζήτημα συγκυβέρνησης. Ούτε το έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ ούτε το έχει θέσει η Νέα Δημοκρατία». «Ο κ. Γεωργιάδης, ουσιαστικά τους, είπε ότι "αν θέλετε να συνεννοηθούμε σε κάποια πράγματα, πρέπει να βρούμε μια κοινή συνισταμένη". Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο -τις ημέρες που μπόρεσα να το διαβάσω το καλοκαίρι, "Παράδοξη χώρα", του κ. Παππά. Περιγράφει πώς η Ελλάδα, σε σχέση με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, έχασε πολλές ευκαιρίες, ενώ ξεκίνησε από την ίδια αφετηρία. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι στη μεταπολιτευτική Ελλάδα το πήγαμε σε άλλα επίπεδα, "το τερματίσαμε", αν μου επιτρέπετε την έκφραση, ως προς την πόλωση και την τοξικότητα. Με ευθύνη όλων των πολιτικών δυνάμεων, αλλά, νομίζω, πολύ λιγότερο της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε.

«Θεωρώ, όμως, ότι η Νέα Δημοκρατία, στα πολύ μεγάλα, όλες τις φορές ήταν στη σωστή πλευρά της Ιστορίας, με τα πολλά λάθη της. Αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε, δεν είναι, προφανώς, η αντιπολίτευση να λέει "ναι" στην κυβέρνηση. Αλλά όταν, για παράδειγμα, η αντιπολίτευση δικαίως φωνάζει γιατί καθυστερούν οι διορισμοί -αν και έχουμε κάνει τους περισσότερους από τα τελευταία χρόνια- όταν έρχεσαι και λες να πριμοδοτηθεί η νησιωτικότητα και η ορεινότητα κάποιων περιοχών και για να πηγαίνει ο κόσμος πολύ πιο γρήγορα στη θέση την οποία το ΑΣΕΠ ορίζει ότι θα πάει και για δέκα χρόνια να μη μπορείς να μετακινηθείς και ο άλλος καταψηφίζει και έρχεται μια εβδομάδα μετά και καταγγέλλει τους διορισμούς στον ΑΣΕΠ. Ή όταν ένας άνθρωπος κεντροαριστερός, εγνωσμένου, κύρους δεν μπορεί να εκλεγεί Συνήγορος του Πολίτη, δήθεν για το ναυάγιο της Πύλου, το οποίο θα συνεχιστεί, προφανώς, να ερευνάται…», τόνισε ο κ. Μαρινάκης και κατέληξε: «Δεν είναι καλό ένα δημοκρατικό κόμμα, ένα κόμμα με δημοκρατική παράδοση, όπως το ΠΑΣΟΚ, να ανατροφοδοτεί αυτήν τη σπέκουλα κατά των Ελλήνων λιμενικών».

Πηγή: skai.gr

