Συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
«Συγχαρητήρια για τη νίκη σας στις εκλογές. Η Ελλάδα προσβλέπει στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών μας και στη συνεργασία σε σημαντικά περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα».
Congratulations @realDonaldTrump on your election victory. Greece looks forward to further deepening the strategic partnership between our two countries and working together on important regional and global issues.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 6, 2024
- Μπακογιάννη στον ΣΚΑΪ 100.3: Όχι «καμπανάκι», αλλά «καμπαναριό» για την Ευρώπη η νίκη Τραμπ
- Φιντάν για το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ: Δεν επηρεάζει την εξωτερική μας πολιτική- Υπάρχει πρόοδος για τα Eurofighter
- Κασσελάκης στον ΣΚΑΪ: «Γίνεται ολόκληρο συνέδριο για να αποκλειστώ εγώ - Δυσάρεστη εξέλιξη η εκλογή Τραμπ»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.