Συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

«Συγχαρητήρια για τη νίκη σας στις εκλογές. Η Ελλάδα προσβλέπει στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών μας και στη συνεργασία σε σημαντικά περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα».

Congratulations @realDonaldTrump on your election victory. Greece looks forward to further deepening the strategic partnership between our two countries and working together on important regional and global issues. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 6, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.