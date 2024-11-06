Λογαριασμός
Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Ντόναλντ Τραμπ

Μητσοτάκης

Συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 

«Συγχαρητήρια για τη νίκη σας στις εκλογές. Η Ελλάδα προσβλέπει στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών μας και στη συνεργασία σε σημαντικά περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα».

Πηγή: skai.gr

