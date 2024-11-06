Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο βρέθηκε φιλοξενούμενος ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος μίλησε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και για τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές των ΗΠΑ.

Αρχικά, ο κ. Κασσελάκης υποστήριξε πως ο αμερικανικός λαός ψήφισε με βάση την καθημερινότητά του και όχι βάσει των συστημικών απόψεων που θεωρεί ότι εκφράζει το Δημοκρατικό Κόμμα, εκφράζοντας την προσωπική του απογοήτευση για αυτήν την εξέλιξη. «Υποστήριζα Δημοκρατικούς, όλη μου τη ζωή τους έχω στηρίξει και θεωρώ ότι η διακυβέρνηση Μπάιντεν ήταν μια καλή διακυβέρνηση για τις ΗΠΑ. Από εκεί και πέρα, νομίζω το Δημοκρατικό Κόμμα έπρεπε να είναι πιο προετοιμασμένο, με μια πιο ανοιχτή διαδικασία για εκλογή προέδρου».

Σε ερώτηση για το τι καθιστά τόσο ανθεκτικό τον Τραμπ, απάντησε ότι δεν θα υπάρχουν αντίβαρα μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, κάτι που δεν ισχύει στην Ελλάδα, όπου μάλιστα «υπάρχει επιρροή της εκτελεστικής και στη δικαστική εξουσία». Παράλληλα, χαρακτήρισε πολύ αρνητική εξέλιξη για την Ελλάδα την εκλογή του Ρεπουμπλικανού, θεωρώντας πως η χώρα πλέον «δεν μπορεί να στηριχτεί στις διεθνείς συμμαχίες».

«Είναι ζήτημα πια για την Ευρώπη να δείξει την αυτονομία της. Αυτό το οποίο έχουμε δει και στις Ευρωεκλογές, όπου στην ουσία οι Βρυξέλλες θεωρούνται διοικητήριο-διευθυντήριο, το ίδιο ισχύει και στις ΗΠΑ τώρα. Ο κόσμος δεν θέλει πια τη συμβατική ξύλινη πολιτική, δεν αισθάνεται ότι η διάχυση της οικονομικής δραστηριότητας φτάνει στην τσέπη του, έχει μεγάλη ανασφάλεια και προσβλέπει σε λύσεις περισσότερου λαϊκισμού. Ο προοδευτικός χώρος έχει απέναντί του μια μεγάλη δυσκολία, οφείλουμε να φτιάξουμε νέο οικονομικό αφήγημα.

«Δεν με πειράζει που με λένε "Στεφανάκο" - Δείχνει ηλικιακό ρατσισμό και ομοφοβία»

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε γύρω από τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, μόλις μια «ανάσα» από το Συνέδριο που ξεκινάει την Παρασκευή, με τον Στέφανο Κασσελάκη να κάνει ειδική μνεία στη χθεσινοβραδινή απομάκρυνση δυο στελεχών φίλα προσκείμενων στον ίδιο, την κυρία Κασιμάτη και τον κύριο Μωραΐτη. «Απομάκρυναν αυτά τα στελέχη επειδή έθεταν ενστάσεις για τις διαγραφές που πάνε να κάνουν σε ολόκληρες γεωγραφίες της χώρας. Διαγράφουν διοργανώσεις ολόκληρες προφανώς εκεί που έχουμε μεγάλες πλειοψηφίες, όπως στην Αθήνα».

Πηγές των «87» απάντησαν ότι «για αντισυντροφικη και προκλητική συμπεριφορά απεβλήθησαν από την επιτροπή νομιμοποίησης Κασιμάτη κ Μωραΐτης. Κι ενώ τους ζητήθηκε να βγει κοινή ανακοίνωση καταδίκης των διαρροών, εκείνοι αρνήθηκαν συνεχίζοντας με την ίδια στάση να δυναμιτιζουν την κοινή προσπάθεια».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα νούμερα είναι συντριπτικά υπέρ της πλευράς του σε επίπεδο βάσης και συνέδρων, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι «προφανώς δεν έχει κανείς δικαίωμα να διαγράφει ανθρώπους, καταπατώντας τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους». Όπως είπε, πρόκειται για κάτι παράνομο και αντιδημοκρατικό. «Φαντάζεστε να είχα κάνει εγώ συνεδρίαση τα μεσάνυχτα με προγραφές; Έναν χρόνο κάναμε Πολιτικές Γραμματείες και υπήρχαν διαρροές και κατηγορίες μέσα από τις συνεδριάσεις. Φαντάζεστε εγώ να διέγραφα μέλη τότε;»

Αναφερθείς και στο συμβάν που κατήγγειλε και η Θεοδώρα Τζάκρη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ότι μέλος της ΚΟΕΣ είπε στην ίδια «να πεις στον Στεφανάκο ότι θα βγάλουμε όσους θέλουμε εμείς στο Συνέδριο», ο κ. Κασσελάκης επεσήμανε:

«Δεν με ενοχλεί το "Στεφανάκο", άλλωστε αυτό δηλώνει και μια ανασφάλεια ξέρετε, όπως και ηλικιακό ρατσισμό και ομοφοβία. Το κόμμα είναι ο λαός του κι αυτός έχει δείξει ότι με θέλει. Όπως έχω δηλώσει, έχουμε πάνω από 56% των συνέδρων, που όχι μόνο είναι ξεκάθαρα κατά του αποκλεισμού, αλλά και κατά όλων των ανατιδημοκρατικών πρακτικών που υπάρχουν τους τελευταίους δυο μήνες. Έχουμε δει μέχρι και Αμερικανό πρόεδρο να εκλέγεται κι εμείς δεν ξέρουμε καλά καλά ποιοι έχουν ψηφίσει, ποιοι έχουν εκλεγεί σύνεδροι, πότε θα γίνει αυτό το Συνέδριο. Αυτό είναι παράλογο».

«Δεν θα επιτρέψω να υπάρξει βία στο Συνέδριο»

Σχολιάζοντας και τις δηλώσεις του Απόστολου Γκλέτσου ότι χρειάζεται παρουσία Αστυνομάις και Εισαγγελέα λόγω υποκίνησης επεισοδίων από τον ίδιο, είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει βία και ότι δεν θα το επιτρέψει προσωπικά να συμβεί. «Δεν το έχουμε ανάγκη άλλωστε, γιατί είμαστε η πλειοψηφία εκεί και το ξέρουν όλοι. Προσωπικά δεν σκέφτομαι τον κ. Γκλέτσο, καλά θα κάνει όμως ο καθένας να μιλάει για τον εαυτό του και να μην κάνει δίκη προθέσεων για όλους».

Την ίδια στιγμή, καθησύχασε ότι «δεν θα μας αποκλείσει κανείς», ενώ διαβεβαίωσε πως «θα είμαστε ήρεμοι έξω από το μπουζουξίδικο».

«Το ότι 87 μικροί "τραμπίσκοι" με κατηγορούν για τραμπισμό εμένα είναι το άκρον άωτον της ειρωνείας. Ας κοιτάξουν λίγο τις δικές τους πρακτικές κι ας αφήσουν εμάς να προσπαθήσουμε να μην αποκλειστεί κανείς. Το μείζον ζήτημα δεν είναι αν θα είμαι εγώ υποψήφιος πρόεδρος, αλλά ο αποκλεισμός εκλεγμένων συνέδρων. Δεν είναι λυπηρό να γίνεται ολόκληρο Συνέδριο για να αποκλειστεί ένας μόνο άνθρωπος;» αναρωτήθηκε αποκλείοντας κάθε σενάριο για νέο κόμμα.

