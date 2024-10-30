«Επιβεβαιώνει ότι έχει επιλέξει τον δικό του δρόμο. Καλή του τύχη...». Με την παραπάνω φράση οι «87» απαντούν στις αιτιάσεις του Στέφανου Κασσελάκη για την απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας και ταυτόχρονα πιστοποιεί το κλίμα μίας επερχόμενης νέας διάσπασης στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο αναλυτικά το σχόλιο από τους κύκλους των «87» για την τοποθέτηση του Στέφανου Κασσελάκη μετά την Πολιτική Γραμματεία:

«Ο Στέφανος Κασσελάκης εχει την εντύπωση ότι μπορεί να ισχυρίζεται ό,τι θέλει. Φτάνει στο σημείο να μιλάει για φόβο για τη βάση απέναντι σε μέλη, στελέχη και βουλευτές που έχουν εκλεγεί πολλές φορές από τη βάση και την κοινωνία, ενώ ο ίδιος δεν δέχθηκε την προσφυγή στη βάση και προεδρικές εκλογές, ζήτησε να του γίνει μομφή και όταν αυτή υπερψηφίστηκε άρχισε τα εξώδικα και τις ύβρεις απέναντι στο κόμμα του, αρνούμενος το αποτέλεσμα.

Επικαλείται συνεχώς το συνέδριο και την ίδια ώρα συνεχώς διακινεί fake news και συκοφαντίες ακόμη και για τις προσυνεδριακές διαδικασίες προετοιμάζοντας στην ουσία τις δικαιολογίες για να αμφισβητήσει και το αποτέλεσμα του συνεδρίου.

Το μόνο που καταφέρνει με όλα αυτά είναι να επιβεβαιώνει ότι έχει επιλέξει τον δικό του δρόμο. Καλή του τύχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία θα προχωρήσει μπροστά με τις συλλογικές του αποφάσεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.