Οι ΗΠΑ επιδιώκουν τη συνεχή υποστήριξη και ενίσχυση των επενδύσεών τους στην Ελλάδα. Αυτό σημείωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης, κατά τη σημερινή επίσκεψή του με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και με την γενική γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη, στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα, ενώ τους συνόδευαν εκπροσωποι της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και συνεργάτες του υπουργείου Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ομίλου ONEX, «κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, στελέχη του ομίλου παρουσίασαν αναλυτικά τις τρέχουσες και μελλοντικές στρατηγικές κινήσεις, οι οποίες αναμένεται να μετατρέψουν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου σε έναν από τους μεγαλύτερους ναυπηγικούς, ενεργειακούς και εφοδιαστικούς κόμβους στην περιοχή της Μεσογείου. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι επικείμενες επενδύσεις της ΟΝΕΧ που πρόκειται να αναδείξουν την Ελλάδα σε κεντρικό κόμβο καινοτομίας στην περιοχή, μετασχηματίζοντας τους τομείς της άμυνας και της ναυπηγοεπισκευής και δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ευρύτερο οικονομικό αποτύπωμα, αλλά και στις έως τώρα πρωτοβουλίες του ομίλου που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εν γένει αναβίωση του κλάδου στη χώρα και σταδιακά οδηγούν στη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας».

Μετά το πέρας της παρουσίασης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΝΕΧ Πάνος Ξενοκώστας, συνοδεία διευθυντικών στελεχών του ομίλου ανέλαβε την ξενάγηση των επισκεπτών στις υπερσύγχρονες ναυπηγικές εγκαταστάσεις, όπου ενημερώθηκαν από κοντά για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης των διάφορων πλοίων, αλλά και για τους εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας και την αποτελεσματικότητα των τελευταίας τεχνολογίας δεξαμενών, που τέθηκαν σε λειτουργία προσφάτως.

«Η επίσκεψη», όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία της τριμερούς συνεργασίας, μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης, της Αμερικανικής Πρεσβείας και του ιδιωτικού τομέα για την μακροπρόθεσμη και σταθερή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την ενίσχυση της θέσης της χώρας μας στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία».

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, αφού συνομίλησε με εργαζόμενους και μαθητές της Επαγγελματικής Σχολής που στεγάζει το Ναυπηγείο, τόνισε:

« Η ναυπηγική βιομηχανία, η γαλάζια οικονομία της πατρίδας μας είναι στο κέντρο του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Δε νοείται η Ελλάδα, μια πανίσχυρη ναυτική δύναμη να μην διαθέτει έναν αντιστοίχως πανίσχυρο ναυπηγικοεπικευαστικό κλάδο. Για το υπουργείο Ανάπτυξης και την ελληνική κυβέρνηση οι νέες επενδύσεις ναυπηγικού χαρακτήρα θεωρούνται στρατηγικής φύσεως για τη χώρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διευκόλυνση και προώθηση της υλοποίησής τους. Η ΟΝΕΧ μέσα σε ενάμισι χρόνο από την εγκατάστασή της στο Ναυπηγείο Ελευσίνας υπολογίζεται ότι κατόρθωσε να κάνει τζίρο 120 εκατομμύρια, ενώ 450 εργαζόμενοι εργάζονται ήδη και αμείβονται κανονικά. Αυτό είναι τρομερή επιτυχία και είμαστε εδώ να το αναδείξουμε και να το στηρίξουμε».

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του ομίλου για τις νέες επενδύσεις και κατασκευές αναφερόμενος στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευαστικής, τόνισε:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιδιώκουν τη συνεχή υποστήριξη και ενίσχυση των επενδύσεών τους στην Ελλάδα. Πρόσφατα, επένδυσαν 125 εκατομμύρια δολάρια στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη του κλάδου. Πριν από αυτήν την επένδυση, οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία ήταν πολύ λιγότεροι· σήμερα, αυτός ο αριθμός έχει αυξηθεί σημαντικά και θα συνεχίσει να αυξάνεται. Αυτή η εξέλιξη προσφέρει μια νέα αίσθηση ελπίδας στους ανθρώπους. Οι εργαζόμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να συντηρούν τις οικογένειές τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά και στην κοινωνική συνοχή. Αυτή η επένδυση όχι μόνο υποστηρίζει τις οικογένειες αλλά ενισχύει και την οικονομία, τόσο της Ελλάδας όσο και της Αμερικής. Οι δύο χώρες μας συνεργάζονται στενά, όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας αλλά και για τη στήριξη των ανθρώπων της».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΝΕΧ Πάνος Ξενοκώστας, αναφέρθηκε στις νέες επενδύσεις, στο ιδιαίτερα φιλόδοξο πλάνο για 3.000 νέες θέσεις εργασίας σε βάθος τριετίας και στον τζίρο εκατομμυρίων του ομίλου:

«Το όραμά μας, ένα εθνικό όραμα που ξεκινάει από το 2019 με στόχο τα ελληνικά ναυπηγεία να μετατραπούν σε hub τεχνολογικό, κατασκευαστικό, που θα παρέχει καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και θα συμβάλει καθοριστικά στο ΑΕΠ της χώρας. Μαζί με τους εργαζόμενους κατορθώσαμε να αλλάξουμε την εικόνα των Ναυπηγείων και μέσα σε δυόμισι χρόνια δραστηριοποιούμαστε στον τομέα των επισκευών, των ναυπηγικών και αμυντικών προγραμμάτων, αλλά και της ενεργειακής μετάβασης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

