Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν αναγνωρίζει την απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, που επικύρωσε τον αποκλεισμό του από τις υποψηφιότητες για την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πηγές από το περιβάλλον του Κασσελάκη σχολιάζουν ότι «όσο κι αν επιμένει η ευκαιριακή πλειοψηφία στην Πολιτική Γραμματεία, το συνέδριο ήταν και παραμένει το ανώτατο όργανο και το μόνο αρμόδιο για να αποφασίσει τις υποψηφιότητες για την προεδρία».

Τονίζουν δε ότι ο Στέφανος Κασσελάκης θα είναι υποψήφιος Πρόεδρος.

«Ραντεβού στο συνέδριο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας» επισημαίνουν.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε εκ νέου την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασσελάκη για την προεδρία του κόμματος. Παράλληλα, εγκρίθηκε η υποψηφιότητα των Απόστολου Γκλέτσου, Παύλου Πολάκη, Σωκράτη Φάμελλου, Νίκου Φαραντούρη, οι οποίοι είχαν υποβάλει τους φακέλους τους έως τις 24 Οκτωβρίου, οπότε και εξέπνεε η σχετική προθεσμία.

Η ανάρτηση του Κασσελάκη

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Στέφανος Κασσελάκης ανέβασε το σχόλιό του στα social media:

Σήμερα η Πολιτική Γραμματεία με ξανα-ξανα-απέκλεισε από υποψήφιο για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αναρωτιέμαι πόσες φορές θα πρέπει να με αποκλείσουν για να καταλαγιάσει μέσα τους ο «φόβος» (όπως είπε σε τηλεοπτική εμφάνιση χθες στέλεχος του κόμματος) που τους προκαλεί η υποψηφιότητά μου.

Είναι ο φόβος επειδή θα χρειαστεί οι νυν βουλευτές να περνούν από προκριματικές εκλογές ώστε να είναι εκ νέου υποψήφιοι.

Είναι ο φόβος επειδή θα υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ μέλους της Κεντρικής Επιτροπής και έμμισθου υπαλλήλου του κόμματος (μετακλητών, αποσπασμένων κλπ).

Κυρίως όμως είναι ο φόβος επειδή τον λόγο για όλα θα τον έχει η βάση. Και η βάση θα αναδείξει νέα πρόσωπα από την κοινωνία και όχι από την κομματική γραφειοκρατία. Τέτοια θα είναι τα στελέχη του αύριο.

Επικαλούνται την ενοικίαση γραφείων ως… αντικαταστατική πράξη μου. Άραγε από πού θα διεξαγάγει τον προεκλογικό του αγώνα ένας υποψήφιος που τον έδιωξαν από το γραφείο του αντικαταστατικά μέσα σε μία νύχτα;

Επικαλούνται τη δημιουργία site! Το «ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ» φέτος είναι αντικαταστατικό και μου απαγορεύει να είμαι υποψήφιος. Όμως το περσινό site «ΣΥΡΙΖΑ ανασυγκρότηση τώρα» ήταν καταστατικό και μου επέτρεπε να είμαι υποψήφιος.

Ευτυχώς, αυτό που για μία μικρή ομάδα αποκομμένη από την κοινωνία είναι Φόβος, για χιλιάδες προοδευτικούς πολίτες και ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ είναι Ελπίδα.

Θα υπάρξουν κι άλλες μεθοδεύσεις στην εναγώνια προσπάθειά τους για τον τελικό αποκλεισμό.

Είναι ικανοί για όλα.

Είμαστε ικανοί για ένα: Περισσότερη Δημοκρατία.

Εντέλει, αυτό φοβούνται.

Πρώτος σταθμός: Η εκλογή συνέδρων αυτό το Σαββατοκύριακο. Να είμαστε όλοι στις κάλπες. Ένα τεράστιο κύμα Δημοκρατίας που θα σαρώσει τους μηχανισμούς.

Γιατί το Συνέδριο είναι το μόνο αρμόδιο να αποφασίσει ποιοι θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές για Πρόεδρο.

Γιατί το Συνέδριο είναι η φωνή μας.

