Αντιδράσεις στα κόμμματα της Αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει η στάση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων κατά τη συνάντηση που είχε την Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

ΣΥΡΙΖΑ: «Το ζήτημα των γερμανικών οφειλών δεν συνιστά μια απλή διένεξη που θα επιλυθεί κάποια στιγμή στο μέλλον»

«Η αυτονόητη υποχρέωση του πρωθυπουργού να θέσει επί τάπητος το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων στον πρόεδρο της Γερμανίας όφειλε να αποκλείσει κάθε τι πρόχειρο και επιφανειακό, που δεν συνάδει με τη σοβαρότητα του ζητήματος», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ωστόσο ο κ. Μητσοτάκης δεν εξέφρασε καν τη νομική θέση της χώρας μας, αλλά αποφάσισε να δεχθεί τη μετακίνηση της διεκδίκησης στις καλένδες» αναφέρει, σημειώνοντας ότι «ενδεικτικό του παραπάνω είναι πως ο Γερμανός πρόεδρος δεν αισθάνθηκε ούτε την υποχρέωση να πει λέξη επί του θέματος κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του».

«Οι γερμανικές αποζημιώσεις, που αφορούν το κατοχικό δάνειο, τις αποζημιώσεις για την καταστροφή και τις ομαδικές εκτελέσεις σε πλήθος μαρτυρικών πόλεων της χώρας μας, όπως και για τον λιμό και την κλοπή πολιτιστικών θησαυρών, είναι απαράγραπτες. Η δε διεκδίκηση τους αποτελεί ιστορικό, πολιτικό και ηθικό καθήκον προς όσους και όσες πολέμησαν κι έδωσαν τη ζωή τους προκειμένου να ηττηθεί ο ναζισμός και ο φασισμός», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Υπενθυμίζει δε, ότι «με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ τον Απρίλη του 2019, η Βουλή με ευρύτατη πλειοψηφία ενέκρινε ψήφισμα για τη διεκδίκησή τους».

«Επιπλέον, το 2018, ο τότε πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας είχε θέσει ευθέως το ζήτημα των γερμανικών οφειλών στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τη Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, τονίζοντας πως οι διαφορές δεν μπορούν να μπαίνουν κάτω από το χαλί», συμπληρώνει.

«Το ζήτημα των γερμανικών οφειλών δεν συνιστά μια απλή διένεξη που θα επιλυθεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός, στο επίπεδο των διεθνών σχέσεων, σιωπά απέναντι σε δηλώσεις που δεν σέβονται τις διεκδικήσεις της χώρας μας, τότε σιωπηρά υποβιβάζει την εθνική διεκδίκηση», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ανακοίνωσή του.

Ανδρουλάκης: «Το ζήτημα των γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων για τις ναζιστικές θηριωδίες, παραμένει ανοικτό και εκκρεμές ως σήμερα»

«Το ζήτημα των γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων για τις ναζιστικές θηριωδίες, που διαπράχθηκαν εναντίον της πατρίδας μας, παραμένει ανοικτό και εκκρεμές ως σήμερα», ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρόσθεσε ότι «αποτελεί ζωντανή και δίκαιη ιστορική αξίωση της πατρίδας μας, που η Κυβέρνηση οφείλει να εγείρει και να διεκδικεί σε κάθε ευκαιρία πολιτικού διαλόγου με τη Γερμανία.

Τίποτα δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί. Στην Ιστορία δεν χωρούν παραγραφές».

ΚΚΕ: Οι εθιμοτυπικού χαρακτήρα αναφορές, όταν δεν συνοδεύονται με πρακτικές ενέργειες, υποβαθμίζουν το ιστορικό δικαίωμα του ελληνικού λαού

«Οι εθιμοτυπικού χαρακτήρα αναφορές για τις γερμανικές αποζημιώσεις, όταν δεν συνοδεύονται με πρακτικές ενέργειες για τη διεκδίκησή τους, λαμβάνοντας μάλιστα τη σταθερή απάντηση της άλλης πλευράς ότι "τέτοιο θέμα δεν υφίσταται", μικρή σημασία έχουν, ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζουν αυτό το ιστορικό δικαίωμα του ελληνικού λαού για τις εις βάρος του θηριωδίες του φασισμού - ναζισμού» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για την επίσκεψη του Προέδρου της Γερμανίας & τη συζήτηση σχετικά με τις γερμανικές αποζημιώσεις».

