Ολοκληρώνεται σταδιακά η διαδικασία για την απόκτηση των μαχητικών 5ης γενιάς F-35 από τις ΗΠΑ, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Άμυνας υπέγραψαν το απόγευμα της Τετάρτης την επιστολή αποδοχής για τα F-35.
Η υπογεγραμμένη επιστολή αποδοχής (LOA), σηματοδοτεί έτσι την έναρξη του προγράμματος προμήθειας F-35. Πρόκειται για την κατασκευή 20 ελληνικών F-35 τα οποία αναμένεται να παραλάβει η Πολεμική Αεροπορία το 2028.
Η Ελλάδα θα αποκτήσει αρχικά 20 F-35A Lightning II, στην εκδοχή συμβατικής αποπροσγείωσης, με συνολικό κόστος 3,47 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως η προμήθεια των F-35 και των S-100, των μη επανδρωμένων που διαλειτουργούν με τις φρεγάτες FDI, καθώς και άλλα εξοπλιστικά προγράμματα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, κλείδωσαν προ ημερών στο ΚΥΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
