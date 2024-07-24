Ολοκληρώνεται σταδιακά η διαδικασία για την απόκτηση των μαχητικών 5ης γενιάς F-35 από τις ΗΠΑ, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Άμυνας υπέγραψαν το απόγευμα της Τετάρτης την επιστολή αποδοχής για τα F-35.

Η υπογεγραμμένη επιστολή αποδοχής (LOA), σηματοδοτεί έτσι την έναρξη του προγράμματος προμήθειας F-35. Πρόκειται για την κατασκευή 20 ελληνικών F-35 τα οποία αναμένεται να παραλάβει η Πολεμική Αεροπορία το 2028.

Η Ελλάδα θα αποκτήσει αρχικά 20 F-35A Lightning II, στην εκδοχή συμβατικής αποπροσγείωσης, με συνολικό κόστος 3,47 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως η προμήθεια των F-35 και των S-100, των μη επανδρωμένων που διαλειτουργούν με τις φρεγάτες FDI, καθώς και άλλα εξοπλιστικά προγράμματα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, κλείδωσαν προ ημερών στο ΚΥΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.



Πηγή: skai.gr

