ΣΥΡΙΖΑ: Αύριο η Κοινοβουλευτική Ομάδα - Ομιλία Κασσελάκη στις 18:30

Την Πέμπτη 25 Ιουλίου, θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, υπό την προεδρεία του Στέφανου Κασσελάκη.

Η εισηγητική ομιλία του προέδρου είναι προγραμματισμένη για τις 6.30 μ.μ..

Η Κοινοβουλευτικη Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της Τρίτης, από την οποία αποχώρησαν οκτώ στελέχη μετά από διαφωνία με τον Στέφανο Κασσελάκη.

Η διαφωνία αφορούσε την ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συμπίπτει με την ημερονηνία των εκλογών στο ΠΑΣΟΚ.

Ο Στέφανος Κασσελάκης αρνήθηκε την εισήγηση για μεταφορά του Συνεδρίου δύο εβδομάδες αργότερα, λέγοντας ότι «όποιος δεν συμφωνεί, να φύγει«.

Πηγή: skai.gr

