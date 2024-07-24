Η Μιλένα Αποστολάκη ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφια για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η κυρία Αποστολάκη εξηγεί τους λόγους της απόφασής της αυτής λέγοντας ότι «Σήμερα ακούω την αγωνία του κόσμου του ΠΑΣΟΚ να μη μετατραπεί μια εκλογική διαδικασία σε μάχη αντιπάλων και σύγκρουση στρατών. Να μην αμφισβητηθεί εκείνη η ηθική γραμμή σύνδεσης που οφείλει να κυριαρχεί σε κάθε εσωκομματική αναμέτρηση. Βλέπω με αυξανόμενη ανησυχία να κυριαρχούν προσωπικές συγκρούσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη συνοχή της παράταξης. Και είμαι αποφασισμένη, με τις δυνάμεις που διαθέτω, να σταθώ απέναντι σε μια τέτοια εξέλιξη.

Θέλω να είμαι μέρος της λύσης και όχι της κρίσης. Γι’ αυτό, αποφάσισα να μην είμαι υποψήφια», εξηγεί στη συνέχεια.

Αναλυτικά η δήλωσή της:

Φίλες και φίλοι,

Στην πολιτική δεν μπήκα για να την κάνω επάγγελμα.

Μπήκα γιατί πίστευα και πιστεύω ότι ο κόσμος αλλάζει προς το καλύτερο με τη συλλογική προσπάθεια.

Κι όποτε ένιωσα ότι πρέπει να κάνω ένα βήμα μπροστά, να πάρω ευθύνη για τους ανθρώπους γύρω μου, το έκανα.

Έτσι και τώρα σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Μαζί με όλους εσάς που συναντηθήκαμε και μοιραστήκαμε κοινές ιδέες και αγωνίες, έκανα και κάνω μια μεγάλη προσπάθεια για να δυναμώσουμε την παράταξη.

Στη Βουλή, στους κοινωνικούς χώρους, στις γειτονιές δίνω μαζί σας τις μάχες μου για την πατρίδα μας.

Πίστευα και πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ η μεγάλη δημοκρατική παράταξη είναι ένας κόμβος όπου διασταυρώνονται κοινωνικές δυνάμεις, προοδευτικές ιδέες, και πράξεις που αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων.

Και αγωνίζομαι για να είναι μαχητικό και ρωμαλέο.

Φίλες και φίλοι,

Το βράδυ των ευρωεκλογών κάποιοι έθεσαν θέμα ηγεσίας. Δεν ήμουν από αυτούς.

Όταν όμως και ο πρόεδρος ασπάστηκε αυτή τη λογική, έκρινα ότι η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να μετατραπεί σε μία προσωποκεντρική συγκρουσιακή αρένα. Και δήλωσα παρούσα.

Αυτός ήταν ο στόχος της υποψηφιότητάς μου. Να πολιτικοποιήσουμε τη διαδικασία εκλογής. Να αναζητήσουμε τι είναι αυτό που μας κρατάει πίσω.

Οφείλουμε να συγκροτήσουμε έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στην αλαζονεία της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Θέλουμε μια Ελλάδα με ευκαιρίες για όλους, χωρίς ανισότητες και διακρίσεις.

Και γι’ αυτό πρότεινα ένα ΠΑΣΟΚ που θα λειτουργεί συλλογικά . Με ολιγομελή όργανα, που θα νομιμοποιούν τις πολιτικές μας αποφάσεις και θα ενδυναμώνουν την ηγεσία.

Σήμερα ακούω την αγωνία του κόσμου του ΠΑΣΟΚ να μη μετατραπεί μια εκλογική διαδικασία σε μάχη αντιπάλων και σύγκρουση στρατών.

Να μην αμφισβητηθεί εκείνη η ηθική γραμμή σύνδεσης που οφείλει να κυριαρχεί σε κάθε εσωκομματική αναμέτρηση.

Βλέπω με αυξανόμενη ανησυχία να κυριαρχούν προσωπικές συγκρούσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη συνοχή της παράταξης.

Και είμαι αποφασισμένη, με τις δυνάμεις που διαθέτω, να σταθώ απέναντι σε μια τέτοια εξέλιξη.

Θέλω να είμαι μέρος της λύσης και όχι της κρίσης.

Γι’ αυτό, αποφάσισα να μην είμαι υποψήφια.

Γιατί η ιστορία έχει αποδείξει ότι πάντοτε, πριν από τους επίδοξους ηγέτες, χρειαζόμαστε θεματοφύλακες της διαδρομής μας. Της ενότητας και της προοπτικής μας.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τα χιλιάδες μέλη και φίλους του ΠΑΣΟΚ που με στήριξαν και αγκάλιασαν την υποψηφιότητά μου.

Και να τους διαβεβαιώσω ότι η κοινή μας προσπάθεια δεν σταματάει εδώ.

Αντίθετα, τώρα αρχίζει.

Στις 14 Οκτωβρίου το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να βγει τραυματισμένο.

Και για αυτό θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.