Αίτημα σύγκλησης σε κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και της Υποεπιτροπής για τα θέματα ΑμεΑ, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατέθεσαν Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της σχετικά με το μείζον ζήτημα εξεύρεσης λύσης για την αντιμετώπιση της τεράστιας βιοποριστικής ανάγκης χιλιάδων οικογενειών παιδιών ΑμεΑ στη χώρα μας και την εξασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους.

Όπως αναφέρεται στο αίτημα των Βουλευτών η πλειοψηφία των οικογενειών ΑμεΑ αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, καθώς είναι αδύνατον να εργάζονται και οι δύο γονείς, λόγω της αυξημένης ανάγκης φροντίδας των παιδιών τους. Παράλληλα, το επίδομα συμπαράστασης ετέρου προσώπου, το οποίο λαμβάνουν δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά έξοδα. Σύμφωνα με τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι επιτακτική η ανάγκη της αναγνώρισης της εργασίας, με το νόμιμο μισθό και την αντίστοιχη κατοχύρωση ημερών ασφάλισης, στο πρόσωπο-φροντιστή του ΑμεΑ. Μάλιστα, προτείνουν τη συμμετοχή στη συνεδρίαση των εκπροσώπων φορέων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες, της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος και του Υποστηρικτικού Δικτύου ΑμεΑ- 4ΑμεΑ.

Σε δήλωσή της η Κατερίνα Νοτοπούλου, Τομεάρχης Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέφερε: «Οι περισσότερες οικογένειες ΑμεΑ αντιμετωπίζουν καθημερινό πρόβλημα επιβίωσης, καθώς αδυνατούν να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις αυξημένες ανάγκες φροντίδας των παιδιών τους και στις απαιτήσεις της εργασίας τους. Για τον λόγο αυτό παίρνουμε την πρωτοβουλία και φέρνουμε στη Βουλή, ζητώντας τη σύγκληση των αρμόδιων επιτροπών, το φλέγον ζήτημα της στήριξης των γονέων ΑμεΑ. Πέρα από την αύξηση του επιδόματος έτερου προσώπου, ζητούμε να μετουσιωθεί σε πράξη η παροχή βοήθειας από έτερο πρόσωπο, καθώς και να αρθούν όλες οι αδικίες σχετικά με τη δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης των φροντιστών συγγενών. Ταυτόχρονα, ήρθε η ώρα, να αναγνωρίσει η Πολιτεία την προσφορά των φροντιστών γονέων προς τα παιδιά τους και την κοινωνία, με την εξασφάλιση εισοδήματος, μέσω καταβολής μισθού και ασφαλιστική κάλυψη, ώστε να θεμελιώνουν στο μέλλον το δικαίωμά τους στη σύνταξη. Το κράτος πρόνοιας δε μπορεί να συνεχίσει να απουσιάζει για όλες αυτές τις οικογένειες».



