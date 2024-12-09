Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη Ι΄ είχε σήμερα, Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την κατάσταση στη Συρία και υπογράμμισε τη στήριξη της Ελλάδας στο Πατριαρχείο Αντιοχείας και στο ποίμνιό του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε παράλληλα την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει όπου χρειαστεί και επανέλαβε τη θέση της χώρας για «ένα συμπεριληπτικό μέλλον στη Συρία, που θα προστατεύει όλες τις θρησκευτικές κοινότητες».

Πηγή: skai.gr

