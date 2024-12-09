Στην Κύπρο βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος ξεκίνησε την επίσκεψη με κατάθεση στεφάνου στα Φυλακισμένα Μνήματα και στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας.

Σε ανάρτησή του ο κ. Φάμελλος αναφέρει πως «Αποτίουμε φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία.

Όπως έγραψε και ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, "Τώρα κι αν είναι χειμωνιά, θα ‘ρθει το καλοκαίρι, τη λευτεριά να φέρει σε πόλεις και χωριά"».

Όπως έγραψε και ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, «Τώρα κι αν είναι χειμωνιά, θα ‘ρθει το… pic.twitter.com/qqISIJQCXQ — Socratis Famellos (@SFamellos) December 9, 2024

Πηγή: skai.gr

