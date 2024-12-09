Λογαριασμός
Επίσκεψη Φάμελλου στην Κύπρο - Κατέθεσε στεφάνι στα Φυλακισμένα Μνήματα και στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας

«Αποτίουμε φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία», ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 

Κύπρος, Σωκράτης Φάμελλος

Στην Κύπρο βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος ξεκίνησε την επίσκεψη με κατάθεση στεφάνου στα Φυλακισμένα Μνήματα και στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας. 

Σε ανάρτησή του ο κ. Φάμελλος αναφέρει πως «Αποτίουμε φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία.

Όπως έγραψε και ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, "Τώρα κι αν είναι χειμωνιά, θα ‘ρθει το καλοκαίρι, τη λευτεριά να φέρει σε πόλεις και χωριά"».

