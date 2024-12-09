Παραμένει προς το παρόν ο Έλληνας πρέσβης στη Δαμασκό, όπως επιβεβαιώσε το μεσημέρι της Δευτέρας και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος , Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «φαίνεται ότι η κατάσταση ασφαλείας στη Δαμασκό έχει βελτιωθεί», επισημαίνοντας το εξής:

«Ο Έλληνας πρέσβης παραμένει Δαμασκό. Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική κοινότητα και σε ετοιμότητα για μετακίνηση από τις εστίες τους. Και η πρεσβεία μας λειτουργεί όσο μπορεί υπό τις παρούσες συνθήκες. Είναι σε συνεχή επικοινωνία το υπουργείο Εξωτερικών με την Πρεσβεία μας στη Δαμασκό. Ο Έλληνας πρέσβης παραμένει εκεί. Εφόσον παραστεί ανάγκη, είναι σε πλήρη ετοιμότητα για κάθε αίτημα και το υπουργείο Εξωτερικών και οι Έλληνες διπλωμάτες. Εφόσον υπάρξει κάποια ανάγκη, θα σπεύσουμε να συνδράμουμε».

Πηγή: skai.gr

