Ο Γ. Γαβρήλος, βουλευτής και τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, προέβη σε δήλωση αναφορικά με την τοποθέτηση στον ΣΚΑΙ της Νίκης Κεραμέως, υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ότι «δεν υπάρχει 6ημερη εργασία».

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Δεν είναι 6ημερη εργασία, αλλά έκτακτη βάρδια, δήλωσε σήμερα η κα. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συνεχίζοντας την επικοινωνιακή τακτική της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού να συμμαζέψει με ψέματα και παραπλάνηση, τη διεθνή κατακραυγή για την οπισθοδρόμηση των εργασιακών δικαιωμάτων στην Ελλάδα του 2024.

Δυστυχώς, οι Νόμοι Βρούτση, Χατζηδάκη, Γεωργιάδη έχουν απορρυθμίσει πλήρως την αγορά εργασίας και διαψεύδουν κάθε προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά της Κυβέρνησης να δικαιολογήσει τις πολιτικές της.

Οι εργαζόμενοι, για το σύνολο του λιανικού εμπορίου και της βιομηχανίας, σύμφωνα με τον Νόμο Γεωργιάδη, δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν στο κάλεσμα της εκάστοτε εταιρείας για 6ημερη εργασία. Ενώ, η επίκληση του «έκτακτου φόρτου εργασίας» για να κάνουν οι εργοδότες χρήση της κυβερνητικής ρύθμισης που καταλύει το πενθήμερο, θα έπρεπε κανονικά να γίνεται με προσδιορισμένα κριτήρια και από ένα ΣΕΠΕ που θα ήταν στελεχωμένο και θα είχε τη δυνατότητα να κάνει ελέγχους.

Η ρύθμιση όπως θεσπίστηκε αφήνει ανεξέλεγκτους τους εργοδότες να επικαλούνται καταχρηστικά και σύμφωνα με τα συμφέροντά τους, τον «φόρτο εργασίας» της επιχείρησής τους.

Όσο και να βαφτίζει το κρέας, ψάρι η κα. Κεραμέως, δεν πείθει κανέναν, ειδικά τους εργαζόμενους που ξέρουν πολύ καλά με ποια συμφέροντα συντάσσεται και εις βάρος ποιων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.